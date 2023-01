Ce pays méconnu des voyageurs possède des paysages et une nature à couper le souffle !

La Dominique est une nation méconnue des Caraïbes. Pourtant, elle regorge de paysages hallucinant. Tour d'horizon.

La Dominique, qui se situe dans les Caraïbes, est une nation insulaire riche de ses paysages montagneux et de sa nature luxuriante. À ne pas confondre avec la République Dominicaine, La Dominique est située entre la Martinique et la Guadeloupe. Après avoir été colonisée par les Français, se sont ensuite les Britanniques qui se sont emparés de la nation en 1763, comme le précise Bored Panda. Bien que l'île ait obtenu son indépendance en 1978, elle possède un héritage culturel varié et la langue locale reste l’anglais et le créole français.



Crédit : Aurore Shirley







Crédit : Aurore Shirley



Crédit : Aurore Shirley

Des paysages à couper le souffle







Cette île encore préservée est montagneuse et possède de nombreuses forêts tropicales luxuriantes, des rivières et plusieurs volcans qui fournissent des sources chaudes et du sable noir. Des paysages à couper le souffle que la voyageuse Aurore Shirley a immortalisé en photos et partagé sur Bored Panda.



Crédit : Aurore Shirley



Crédit : Aurore Shirley



Crédit : Aurore Shirley



Crédit : Aurore Shirley

Idéal pour les amoureux de la nature, ce coin de paradis a tout pour plaire. Les randonnées autour de cascades ou en forêts, raviront les aventuriers tandis que les plages de sable fin, feront rêver les fans de plage. Quant à la capitale de La Dominique, Roseau, elle se démarque avec un mélange entre architecture moderne et traditionnelle.

Une destination à ne pas manquer, qui donne envie de voyager. N’est-ce pas ?



Crédit : Aurore Shirley



Crédit : Aurore Shirley



Crédit : Aurore Shirley