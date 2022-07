Top 20 des meilleures destinations pour partir en voyage à novembre

Envie de partir en voyage et de profiter du soleil sans pluie en novembre ? Voici les 20 meilleures destinations pour les vacances de novembre.

À partir du mois de novembre, les températures dans les hémisphères nord et sud sont inversées. Ainsi, en France, comme dans la plupart des pays européens, mais aussi en Amérique du Nord, l'hiver ou l'automne commencent à s'installer, tandis que le printemps bat son plein en Amérique du sud avec un peu de pluie. Le ciel est gris sans soleil, les feuilles tombent et les jours deviennent plus courts que la nuit. Les destinations pour un voyage d’hiver se multiplient et les plages sont désertées par les touristes. Néanmoins, quelques destinations situées dans le sud de l'Europe et le long du bassin méditerranéen font exception. Elles bénéficient d’une arrière-saison avec une température encore clémente. Dans ces régions-là, il fait beau toute l’année avec très peu de pluie.

En revanche, si vous avez vraiment envie de chaleur d’été, et d’aventures sauvages, il est temps de partir en voyage dans les déserts de l'Afrique australe et de l’Afrique du Sud. Dans ces zones, les températures caniculaires sont loin derrière, mais le soleil est bien présent et chauffe paisiblement l’atmosphère. Il en est de même pour les destinations du Moyen-Orient. En Australie, c'est le printemps qui arrive, rendant les températures plus douces. En Inde et sur l’ensemble de l’Asie du Sud-Est comprenant la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, il fait chaud, mais quelques zones sont pluvieuses en raison de la mousson tardive. Mais ces pluies légères rendent la nature encore plus resplendissante et rafraichissent l’air.

Il est aussi intéressant de partir en voyage en mois de novembre afin de profiter des tarifs hors-saison et faire des économies dans l’hébergement et le transport. Les activités de plein air telles que la randonnée, l’équitation, l’escalade et bien sûr la baignade sont également agréables lorsque le climat est plus doux.

Le top 20 des destinations à température chaude pour partir en novembre

Un couple qui recherche les meilleures destinations sans pluie pour partir en voyage au soleil en novembre Credit : evgenyatamanenko

Si vous planifiez de partir en voyage durant le mois de novembre, voici les 20 destinations qui vous feront passer un séjour mémorable et où le climat est très agréable. La plupart sont des îles avec de superbes plages parfaites pour la baignade. Quittez le nord pour profiter du beau temps dans le sud.

1/ Partir en voyage dans les îles Baléares en novembre

Au large de l’Espagne, lesîles Baléares constituent une destination phare en novembre.Cet archipel est constitué par les îles de Majorque, de Minorque, de Formatera et d’Ibiza. Cette dernière est d’ailleurs réputée pour ses nuits sur la plage où règne une ambiance de folie. Ces îles très tournées vers le tourisme proposent de nombreuses activités balnéaires et des tarifs attractifs pour animer vos journées.

2/ Partir en voyage au Cap-Vert en novembre

Cet archipel est situé au large du Sénégal. Il est formé par des îles paradisiaques. Certaines sont inhabitées et offrent un environnement naturel parfait pour les petites expéditions et une bonne baignade. Ce chapelet d'îles jouit de températures agréables toute la journée grâce à un climat tropical semi-désertique. Ses plages de sable fin sont propices aux randonnées et aux activités nautiques comme le surf, la planche à voile, le sous-marin ou encore la pêche sportive en novembre.

3/ Partir en Thaïlande en novembre

En Thaïlande, la saison sèche démarre en novembre et s’étend jusqu'en février. La pluie ne risque plus de gâcher vos journées. C’est donc une destination chaude où se ressourcer en novembre. Entre les balades dans la nature ou le long des rivières à bord d’un bateau, les visites culturelles, et les animations dans la capitale, ce pays vous réserve des journées de vacances bien remplies.

4/ Partir en voyage en Grèce en novembre

LaGrèceest une destination réputée pour sa richesse historique et ses monuments datant de l’antiquité dont certains sont classés patrimoines mondiaux. En novembre, partez à la découverte de l'acropole d’Athènes, du Parthénon, et des nombreux temples et musées avant de vous reposer dans les hôtels de luxe avec vue sur la mer. Le mois de novembre est en effet le moment idéal pour éviter les foules de touristes qui envahissent les plages et les places d’intérêts de la Grèce.

5/ Partir en voyage au Costa Rica en novembre

Si vous êtes adepte du tourisme vert, le Costa Rica est une destination idéale en novembre. Mis à part quelques pluies qui ne durent pas des heures, ce pays jouit d’une nature luxuriante et un écosystème unique. Si le Costa Rica est une destination assez chère de décembre en avril, en novembre, le coût des voyages est très avantageux, même pour les vols en famille. De plus, il y a moins de touristes.

6/ Partir en Floride jusqu’à Los Angeles en novembre

Il serait difficile de visiter la totalité des États-Unis en un seul mois, mais en novembre, vous pouvez séjourner en Floride, le Texas et la Louisiane jusqu’en Los Angeles et de profiter du soleil à longueur de journée dans cette région. Dans ces destinations, les tarifs sont plus abordables dans cette période de l’année et les principaux lieux d’intérêt sont moins bombés de monde. Vous pouvez également en profiter pour explorer les parcs nationaux où la température est presque insupportable en été.

7/ Partir à New York en novembre

New York est l’une des destinations à visiter au moins une fois dans la vie. En novembre, le climat est doux sans pluie et vous pourrez profiter des dernières promotions avant l’ouverture de la période des fêtes de fin d’année. Les 5 quartiers de cette ville exaltante, de Brooklyn au Queens, en passant par Manhattan, offrent des mosaïques de contrastes à savourer inlassablement.

8/ Partir à l’île de La Réunion en novembre

L’île de La Réunion possède de nombreux atouts touristiques entre océan et montagne. C’est la destination idéale pour se ressourcer dans la nature et le calme en novembre. Découvrez entre autres le piton de la Fournaise, les plages interminables et richesses maritimes de Saint-Gilles et bien plus encore. Et pourquoi ne pas s’évader jusqu’aux Seychelles ?

9/ Partir à l’île Maurice en novembre

À 1h d’avion à l’est de La Réunion, l’ile Maurice jouit également d’un climat tropical très agréable en novembre. Propice à l’écotourisme, cette destination possède des merveilles naturelles et des plages à couper le souffle pour pratiquer diverses activités nautiques.

10/ Partir au Mexique en novembre

Lors des vacances au Mexique, l'ambiance de fête à Cancún ou à Acapulco, ainsi que les visites enrichissantes de la cité antique maya à Tulum sont incontournables. En novembre, vous aurez la chance d’admirer la migration des papillons monarques qui s’envolent par milliers dans les airs.

11/ Partir en voyage au Cuba en novembre

Novembre est aussi le début de la belle saison à Cuba. Vous pouvez y multiplier les balades et les visites des curiosités de la nature. À cette période, les plages au sable fin ne sont pas encore prises d’assaut.

12/ Partir au Chili en novembre

Le Chili possède de nombreux parcs naturels regorgeant de curiosités et abritant une faune impressionnante. En novembre, les pluies légères rafraichissent l’air. Ne manquez pas d'explorer l'île de Pâques avec ses fascinantes et mystérieuses statues géantes baptisées Moaï.

13/ Partir en Argentine en novembre

L’Argentine offre une large palette de paysages et de merveilles de la nature à admirer en toute saison. En novembre, le climat de cette destination est doux et plus frais. Ce joyau de l’Amérique latine est notamment célèbre pour sa cordillère des Andes, ses chutes d’Iguazu et ses soirées animées sur le thème des danses latines.

14/ Partir en voyage à Uruguay en novembre

En novembre, profitez des plaisirs balnéaires sur le littoral de l’Uruguay. Goûtez également aux plats typiques et aux boissons traditionnelles, dont le maté, servis par une population très chaleureuse.

15/ Partir en voyage en Équateur en novembre

Un voyage en Équateur en novembre est toujours mémorable. Vous découvrirez la richesse de la culture indienne, l’architecture coloniale superbement conservée, les vertigineux volcans enneigés, sans oublier une grande partie de la jungle amazonienne. Une excursion sur l’île des Galápagos dans le Pacifique est aussi une expérience fabuleuse.

16/ Partir en voyage au Pérou en novembre

Le Pérou est l’un des pays de l’Amérique du Sud qui possède le plus de trésors culturels et naturels. Partir en voyage dans cette belle destination rime avec exploration et aventure. Visite des ruines majestueuses du Machu Picchu en prenant le train, balade dans la forêt amazonienne et fêtes traditionnelles rythmeront votre séjour en novembre.

17/ Partir en Nouvelle-Zélande en novembre

Cette immense île est riche en culture et réserve des découvertes passionnantes. Découvrez les paysages insulaires et les plages à couper le souffle qui renferment les légendes maories. Les adeptes de parapente, de ski, de rafting et de plongée sous-marine s’y plairont durant un voyage en novembre où la température sera des plus agréables.

18/ Partir en Namibie en novembre

Direction l'Afrique du Sud pour séjourner en Namibie. Cette «terre promise» possède un patrimoine naturel exceptionnel et une fascinante mosaïque culturelle. Au programme de vos vacances, randonnées dans l’un des plus beaux bushde l'Afrique australe, photos dans le magnifique désert de dunes rouge ardent, et rencontre avec une faune et une flore insolites! De plus, en novembre, les températures sont moins caniculaires.

19/ Partir en voyage à Taïwan en novembre

Cette ancienne province insulaire de la Chine continentale est un pilier économique, mais est aussi tournée vers le touristique moderne. Cette belle destination invite à découvrir une bonne partie de la culture chinoise, mais à un prix avantageux, surtout si vous y allez en novembre. Admirez les nombreux temples bouddhistes et taoïstes, appréciez les arts martiaux, l'art de la calligraphie, sans oublier les démonstrations de chants et de danses traditionnelles. Vous pourrez également sortir des sentiers battus en explorant les pics montagneux et les côtes de roches volcaniques. Profitez des chutes d'eau enveloppées de brumepour vous offrir une baignade.

20/ Partir en voyage à Dubaï pour novembre

En novembre, les températures à Dubaï sont plus clémentes, avec un peu de pluie qui rafraichit vos journées. Partez à la découverte des buildings futuristes et des gratte-ciels impressionnants, dont le «Burj Khalifa», la tour la plus haute du monde. Parmi les évènements à ne pas manquer à Dubaï en novembrese trouve le « Dubai Airshow, un salon international dédié à l'aéronautique avec 50 pays représentés. Vous pourrez également vous baigner tous les jours dans les piscines en hauteur.