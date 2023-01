Voyage : 10 destinations où partir en mars

«Le soleil de mars donne des rhumes tenaces», dit le dicton. Si le mois de mars est le début du printemps, les températures sont encore fraiches en France. Mais pas au Sri Lanka, au Mexique ou au Vietnam. Voici dix destinations soleil où aller se réchauffer.

Envie d’évasion ? N’attendez pas les mois d’été pour voyager, partez hors-saison. Éviter les vacances scolaires (grandes ou petites) a de nombreux avantages, notamment des prix réduits sur les billets d’avion et les réservations d’hôtels ou d’auberges, mais aussi des sites touristiques moins bondés. Et puis, cela permet d’échapper à la grisaille qui recouvre la France du début de l’automne au début du printemps.

Au mois de mars, le soleil commence à pointer le bout de son nez sur l’Hexagone, mais… «le soleil de mars donne des rhumes tenaces», comme dit le dictons. En effet, les températures sont encore fraiches à l’arrivée du printemps, de Nice à Brest, en passant par Toulouse, Paris ou Lille. Mais, ailleurs dans le monde, de nombreuses destinations offres des températures plus douces, voire même estivales, dès le mois de mars.

Partir au mois de mars : où trouver du soleil et des températures estivales ?

Dans une grande partie de l’hémisphère nord, c’est la fin de la saison hivernale. Les amateurs de ski et autres sports d’hiver pourront profiter des derniers jours de l’hiver et des premiers jours du printemps pour aller s’éclater dans les stations d’Europe, notamment au nord du continent (en Suède, en Finlande ou en Norvège). Ils trouveront également des pistes de ski dans les stations d’Amérique du nord (Canada, États-Unis) ou du Japon.

Pour les autres, direction le soleil, les plages de sable fin, les eaux bleu turquoise et la nature verdoyante. Au mois de mars, c’est en effet le moment de partir en Amérique centrale et en Amérique latine, de s’envoler pour le Mexique par exemple, pour le Guatemala, pour les Antilles (Guadeloupe, Martinique…) ou les Caraïbes (Cuba, Porto Rico). Côté Asie, l’Inde propose des températures idéales pour un voyage au mois de mars, ainsi que le sud-est du continent asiatique : le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam ou encore le Laos. C’est également le moment de partir au sud de l’Afrique, et pas uniquement en Afrique du Sud : vous pouvez opter pour un voyage en Tanzanie, en Namibie ou encore au Kenya.

Partir au mois de mais : les destinations de voyage à éviter

Pour ne pas passez des vacances ratées, évitez les îles de l’Ocean indien au mois de mars. C’est en effet la saison des pluies en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines ou encore aux îles Fidji. Oubliez également le Nord de l’Australie : entre les pluies intempestives et les températures étouffantes, vous pourriez regretter votre voyage.

Partir au mois de mars : 10 destinations soleil où voyager partout dans le monde

Destination 1 : Assister au Holi Festival en Inde

En Inde du Nord, le Holi Festival célèbre le printemps au mois de mars à coup de poudres colorées. L’occasion idéale pour aller visiter le pays d’Asie et pour découvrir sa culture.

Infos pratiques :

Températures moyennes en mars : entre 29 et 34 degrés

Température moyenne de l'eau en mars : 22 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de la France) : 498 euros

Le Holi Festival en Inde / Crédit photo : Istock

Destination 2 : Visiter les plantations de thé au Sri Lanka

Au mois de mars, c’est la période de la récolte des plantations de thé au Sri Lanka. Partez en voyage sur l’île pour aller rencontrer les cueilleuses, pour découvrir la nature resplendissante, et profiter des plages paradisiaque.

Infos pratiques :

Températures moyennes en mars : entre 24 et 33 degrés

Température de l'eau en mars : 29 degrés

Prix moyen des vols aller-retour : 559 euros

Voyager au Sri Lanka et voir des éléphants en pleine nature. / Crédit photo : Istock

Destination 3 : Faire de la plongée aux Maldives

Si la flore des Maldives est exceptionnelles, la faune, notamment marine, l’est tout autant. Au mois de mars, c’est la période parfaite pour aller faire de la plongée et rencontrer les raies mantas, les tortues, les requin-baleines et toutes sortes de poissons colorés.

Infos pratiques :

Températures moyennes en mars : entre 25 et 30 degrés

Température moyenne de l'eau en mars : 29 degrés

Prix moyen des vols aller-retour : 635 euros

Les plages des Maldives / Crédit photo : Unsplash

Destination 4 : Découvrir le désert d’Oman

Un décor digne d’un film de science fiction. Pour un voyage des plus extraordinaires, choisissez Oman et partez à la découverte du désert de Wahiba Sands. Dépaysement garanti.

Infos pratiques :

Températures moyennes en mars : entre 21 et 33 degrés

Température moyenne de l'eau en mars : 26 degrés

Prix moyen des vols aller-retour : 431 euros

Le désert d’Oman / Crédit photo : Unsplash

Destination 5 : Observer les étoiles en Argentine

Amateurs d’astronomie, profitez du mois de mars pour vous envoler vers l’Argentine. Vous y trouverez des postes d’observations parfaits pour observer les étoiles et la voie lactée. Dans le désert d’Atacama notamment. Dans la journée, vous pourrez partir en randonnée à travers des paysages splendides et découvrir la gastronomie argentine. Une belle destination.

Infos pratiques :

Températures moyennes en mars : entre 17 et 27 degrés

Température moyenne de l'eau en mars : 22 degrés

Prix moyen des vols aller-retour : 743 euros

Une partie des chutes d'Iguazu vue du parc national argentin / Crédit photo : Istock

Destination 6 : Admirer la biodiversité au Costa Rica

Découvrez le Costa Rica et sa biodiversité, entre plage et jungle. Le pays offre un nature verdoyante à couper le souffle et une faune et une flore impressionnante.

Infos pratiques :

Températures moyennes en mars : entre 18 et 30 degrés

Température moyenne de l'eau en mars : 28 degrés

Prix moyen des vols aller-retour : 565 euros

Le Volcan Arenal au Costa Rica. / Crédit photo : Istock

Destination 7 : Explorer les rizières du Vietnam

Pour les amateurs de nature et d’aventures, mars est la période idéale pour se rendre dans les rizières en terrasse du Vietnam. Des décors à couper le souffle au milieu des montagnes. Souvenirs garantis.

Infos pratiques :

Températures moyennes en mars : entre 25 et 29 degrés

Température moyenne de l'eau en mars : 26 degrés

Prix moyen des vols aller-retour : 720 euros

Les rizières du Vietnam / Crédit photo : Unsplash

Destination 8 : Découvrir la culture maya au Mexique

La péninsule du Yucatan et ses sites archéologiques maya, ses temples… Au Mexique, vous ne vous ennuierez pas. Et si vous préférez le farniente, direction Cancun et ses plages paradisiaques.

Infos pratiques :

Températures moyennes en mars : entre 21 et 29 degrés

Température de l'eau en mars : 26 degrés

Prix moyen des vols aller-retour : 600 euros

Les temples mayas du Mexique / Crédit photo : Unsplash

Destination 9 : Flaner en Italie

Si les températures sont encore fraîches en France en mars, en Italie, c’est le début de la douceur… et donc de la saison touristique. Partez flâner en Toscane, façon Julia Roberts dans Mange, prie, aime, et profitez de la douceur de vivre italienne (et des pâtes et des pizzas).

Infos pratiques :

Températures moyennes en mars : entre 7 et 15 degrés

Température moyenne de l'eau en mars : 14 degrés

Prix moyen des vols aller-retour : 82 euros

Les villages de Toscane / Crédit photo : Unsplash

Destination 10 : Admirer les oiseaux au Sénégal

Alors que la saison sèche est finie et que la nature retrouve sa verdure, le mois de mars est le moment idéal pour aller admirer la faune et la flore du Senegal, notamment les oiseaux colorés du pays africain.

Infos pratiques :

Températures moyennes en mars : entre 18 et 26 degrés

Température de l'eau en mars : 20 degrés

Prix moyen des vols aller-retour : 376 euros

Île de Gorée au Sénégal. / Crédit photo : Istock