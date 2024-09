Ces pays réputés viennent d'augmenter considérablement la taxe de séjour pour les touristes

Si vous voulez voyager à l’étranger, attention : certains pays font flamber leur taxe dédiée aux touristes. Un montant à prendre en compte dans son budget vacances.

Vous souhaitez voyager dans un pays étranger lors de vos prochaines vacances ? Méfiez-vous : de plus en plus de pays mettent en place des taxes pour les touristes, et ces dernières ne font qu’augmenter. En effet, dans certains pays, il est obligatoire de payer une taxe de séjour à votre arrivée. L’objectif : limiter le surtourisme et renflouer les caisses des territoires.

C’est le cas en Nouvelle-Zélande, où la taxe de séjour a triplé. Dès le 1er octobre, il faudra débourser 100 NZD (55 euros) au lieu de 35 NZD (19 euros) pour les visiteurs internationaux. En augmentant la taxe, le pays souhaite couvrir les frais de la surfréquentation, qui impacte l’environnement et les infrastructures.

Crédit photo : iStock

Des taxes en Europe

Certains pays d’Europe sont également touchés. C’est le cas au Portugal, à Funchal, sur l’île de Madère. Dès le 1er octobre, une taxe sera appliquée à chaque visiteur. Comptez 2 euros par nuit et par personne, avec un maximum de 7 nuits consécutives. Même chose à Lisbonne, où le prix de la taxe de séjour a doublé afin de limiter les effets négatifs du surtourisme. Vous devrez désormais payer 4 euros par nuit et par personne pour séjourner dans la capitale, au lieu de 2 euros par le passé.

Crédit photo : iStock

En Italie, la taxe de séjour devrait fortement augmenter à Rome, Naples et Venise. Actuellement de 5 euros, elle pourrait passer à 10 euros par nuit pour les chambres à 100 euros, 15 euros pour les logements à 400 euros et jusqu’à 25 euros pour les suites de luxe dépassant 750 euros la nuit. À Rome, la taxe a également été augmentée en 2023 : comptez jusqu’à 10 euros par jour si vous résidez dans un hôtel 5 étoiles.

De nouvelles mesures qui visent à réduire la fréquentation dans ces lieux de plus en plus visités.