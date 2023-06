Dans cette ville d'Europe, les valises à roulettes sont désormais interdites

Les valises à roulettes sont pratiques pour porter ses bagages mais elles sont bruyantes. Pour cette raison, une ville européenne a décidé de les interdire.

Si les valises à roulettes sont très utiles pour transporter ses bagages, elles ne pourront plus être utilisées partout. À Dubrovnik, en Croatie, elles seront même interdites.

La perle de l’Adriatique est très réputée et attire de nombreux touristes chaque année, curieux de découvrir cette vieille ville fortifiée. Cette année, la fréquentation de Dubrovnik bat des records puisqu’elle a augmenté de 32% par rapport à 2022.

Crédit photo : iStock

Dubrovnik est connue pour son architecture médiévale et ses rues pavées. Cependant, les pavés et les roulettes ne font pas bon ménage et créent des nuisances sonores dont se plaignent les habitants de la ville.

Les valises à roulettes interdites

Pour respecter le calme et limiter les nuisances sonores, les valises à roulettes seront donc interdites dans les rues de la ville. Les touristes devront porter leurs valises et à partir de novembre 2023, ils pourront les laisser dans un local à l’entrée de la ville, qui transportera directement leurs bagages à l’adresse de leur hôtel.

“Ils déposeront leurs valises dans les consignes et nous les apporterons, moyennant paiement, à l’adresse où ils séjournent. Ce n’est qu’un début, le but ultime est de créer un centre logistique au sein de l’aéroport, après quoi tous les bagages seront directement livrés aux lieux de résidence”, a expliqué le maire de Dubrovnik.

Crédit photo : iStock

Pour le moment, aucune amende n’a été évoquée en cas de non-respect de cette règle. L’interdiction des valises à roulettes n’est pas la seule mesure prise par la municipalité de Dubrovnik face au tourisme de masse.

Pour respecter le lieu et ses habitants, il est interdit de promener ses animaux sans laisse, d’abandonner ses déchets en pleine rue, de circuler à moto ou en scooter, d’escalader des monuments ou de se promener torse nu dans le centre-ville. Ces règles seront rappelées à tous les touristes à bord des vols de Croatia Airlines et sur les bateaux de croisière.