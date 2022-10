15 choses à faire à Taghazout

Situé à 40 minutes au nord d’Agadir, Taghazout propose de nombreuses activités de loisir en plus du surf. Quelles sont-elles ? Tour d’horizon.

1- Flâner dans les ruelles étroites de Taghazout après le voyage

Un endroit à Taghazout propice à une balade près de l’océan Créditphoto : PANAGIOTIS LAMPRAKIS

Vous venez d’arriver à l’aéroport d’Agadir et vous vous demandez que faire à Taghazout sans trop vous fatiguer ? Ce village du Maroc est si petit que vous pouvez découvrir l’essentiel en quelques heures. Les ruelles étroites de Taghazout invitent immanquablement aux flâneries. Elles intriguent par leur taille, mais aussi par la beauté des maisons qui les bordent. N’hésitez donc pas à les emprunter, car elles vous aideront à découvrir rapidement les choses intéressantes à voir.

Au gré de vos promenades, prenez le temps de faire connaissance avec les locaux. Encore mieux, vous pouvez tout à fait déguster des plats locaux ou boire un vrai thé ou plat marocain pour marier découvertes et gourmandise.

2- Surfer dans l’un des spots célèbre du village Taghazout

Des surfeurs sur une plage de Taghazout sur le point de rentrer après une bonne partie de surf Créditphoto : T_Saalbach

Taghazout et le surf sont inséparables. Il s’agit de l’activité phare proposée sur ses nombreuses plages. De nombreux surfeurs expérimentés ou débutants se rendent dans ce village reculé du Maroc juste pour se mesurer aux vagues. Sachez qu’il existe une dizaine de spots à Taghazout. Il y en a pour tous les profils de pratiquant, que vous soyez un amateur ou un surfeur expérimenté.

Vous pouvez même vous initier au surf auprès de l'un des nombreux « surf camp » ouverts dans le village de Taghazout. Ces établissements proposent aussi des solutions d’hébergement pour ceux qui ne veulent pas s'éloigner de l’océan.

3- Se promener au skate park à quelques minutes de Taghazout pour faire de jolies photos

Des enfants heureux de faire du skate dans un joli skate park près de Taghazout Créditphoto : AnnaStills

Toujours dans l’esprit de la glisse, vous pouvez vous rendre au skate park situé sur une colline voisine de Taghazout après avoir dompté les vagues. Le site est très accueillant, tout comme les jeunes qui y jouent. Ils peuvent vous apprendre à faire du skateboard si vous n’y connaissez rien. Vous pouvez aussi rester assis pour admirer la vue qui se dévoile du haut de cette colline. Vous apprécierez la splendeur des dunes à perte de vue et le décor naturel si commun au Maroc. Pour prendre des photos exceptionnelles, cet endroit est à visiter au coucher du soleil. En effet, les derniers rayons subliment tous les espaces aux alentours.

4- Profiter des plages de Taghazout pour se détendre et prendre quelques photos

Une plage déserte de Taghazout au petit matin Créditphoto : Khalid Elkharrat

Taghazout fait partie des destinations les plus populaires du Maroc. Si vous y posez vos valises, c’est sûrement pour profiter de ses plages. Farnienter est d’ailleurs l’une des activités les plus plébiscitées dans cette partie du pays. Même les locaux ou les habitants d’Agadir passent leurs vacances le long des côtes.

Vous avez l’embarras du choix en ce qui concerne les plages à visiter, car il y en a plusieurs. Toutefois, la principale se trouve juste en face du village. Vous pouvez vous y rendre à pied en quelques minutes pour profiter de la joie de vivre, de la gentillesse et du sens de l’hospitalité des Marocains. Ils n’hésiteront pas à vous inviter à faire des passes le temps d’un match de beach-volley improvisé. Vous pouvez aussi bronzer tranquillement, vous baigner ou faire d’autres activités comme partir en bateau ou prendre des photos.

5- Participer à un Dune Buggy Tour depuis Agadir ou Taghazout après une bonne nuit de sommeil

Un groupe de touristes participant à un Dune Buggy Tour dans le désert Créditphoto : Diy13

Le Dune Buggy Tour ne vous viendra pas tout de suite à l’esprit, à moins de croiser d’autres touristes en faire. Cette activité vous permet de découvrir le désert sous un autre angle. L’excursion peut avoir pour point de départ Agadir ou Taghazout, avec une légère différence de prix selon votre choix. Certaines offres prévoient un transfert depuis l’hôtel jusqu’au point de départ, ainsi que le retour.

À bord d’un buggy que vous conduirez vous-même, vous arpenterez les dunes et traverserez des villages berbères. Un guide vous indiquera le chemin tout au long de l’aventure. Il vous initiera aussi à la conduite d’un vrai buggy avant le départ. Avec cette activité, une montée d’adrénaline vous attend à chaque étape du tour.

6- Faire un voyage d’une journée dans le désert du Sahara en partant de Taghazout

Cinq personnes sur le dos de cinq dromadaires lors d’un voyage au Sahara Créditphoto : Balate Dorin

Un safari en plein désert du Sahara est incontournable durant un séjour au Maroc, et surtout à Agadir ou à Taghazout. Vous prendrez un taxi pour vous rendre à Agadir à quelques minutes seulement de votre hôtel, appartement ou auberge.

Sur place, de nombreux opérateurs organisent des circuits d’une journée pour découvrir la splendeur du désert du Sahara. Des Marocains se proposent aussi pour vous guider durant votre escapade qui peut mener parfois à Dakhla, un autre site touristique. Le choix dépendra de vous et de votre budget, sachant que vous pouvez choisir l’option safari à bord d’un Jeep ou d’un 4x4. Vous pouvez aussi expérimenter le voyage sur le dos d’un chameau ou d’un dromadaire.

7- Visiter le parc naturel de Sus-Masa avec un guide

Des oiseaux migrateurs dans un parc naturel Créditphoto : phbcz

Amoureux de la nature, la visite du parc naturel de Sus-Masa, situé à 1 heure d’Agadir, s’impose. Les circuits proposés vous permettent de rencontrer des animaux du Sahara ainsi que des oiseaux migrateurs pour les plus chanceux.

Un guide vous accompagnera pour vous présenter la nature de chaque plante et vous raconter des anecdotes sur chaque espèce rencontrée. Concernant les activités, les aventuriers peuvent opter pour une visite pédestre en empruntant des sentiers aménagés. Vous pouvez aussi choisir une excursion à bord d’un 4X4 pour plus de confort et parcourir plus de distance. Avis aux photographes! Préparez votre appareil, car des paysages de rêve vous y attendent : falaises, dunes et plages.

8- Découvrir la Vallée du Paradis et au moins une piscine naturelle

Une vallée paradisiaque propice à la pratique de randonnées pédestres Créditphoto : MykolaIvashchenko

La Vallée du Paradis est un autre incontournable pour les amoureux de la nature. Elle est considérée comme l’un des plus beaux endroits à visiter dans ce pays. De Taghazout, vous pouvez vous y rendre en une trentaine de minutes seulement. Vous pouvez y aller lors d’une excursion d’une demi-journée ou d’une journée. Vous admirerez, dans les deux cas, d’un paysage exceptionnel. Un véritable havre de paix vous attend dans la Vallée du Paradis.

Palmiers à perte de vue, falaises, cours d’eau et piscine naturelle, voilà autant de choses qui vont illuminer votre journée. Vous pourrez siroter un bon thé à la menthe marocain à l’ombre d’un palmier tout en appréciant la vue alentour.

9- Faire une excursion pour rejoindre la ville d'Essaouira depuis Taghazout

Des commerçants en train de négocier au souk d’Essaouira Créditphoto : todamo

Pour changer de la plage et des activités proposées par les hôtels étoilés sur place, pourquoi ne pas partir en excursion dans la ville d'Essaouira ? Plus d’une heure de trajet vous attend en partant de Taghazout, mais le détour en vaut la peine.

L’une des villes les plus romantiques du Maroc vous propose une multitude d’activités à faire, à commencer par la visite de la Médina. Les ruelles de ce lieu exceptionnel permettent de s’imprégner rapidement de l’ambiance typiquement marocaine. Vous pouvez aussi visiter les remparts de la ville d’Essaouira construits au XVIIème siècle et le port de pêche. N’oubliez pas non plus les fameux souks où acheter des souvenirs artisanaux à vos proches.

10- Aller dans un hammam ou un spa pour se ressourcer après une balade près de l’océan

Un groupe d’amis en train de se détendre dans un hammam près de Taghazout Créditphoto : Cucurudza

Le hammam fait aussi partie des activités incontournables durant un séjour à Taghazout et dans n’importe quelle région de cette partie de l'Afrique. Des adresses vous attendent près du village, dont l’une située à 4 kilomètres. Vous pouvez y aller à pied ou prendre un taxi. Les hammams proposent aussi des services taxi pour vous récupérer et vous ramener par la suite.

Le principe du hammam est de vous détendre dans un bain de vapeur bon pour la santé. Ainsi, vous évacuez le stress de la journée et reprenez les forces nécessaires pour vos prochaines excursions. Avec un petit supplément, vous pouvez aussi vous faire masser pour une séance de relaxation complète.

11- Faire du yoga dans l’un des hôtels à Taghazout Bay, Morocco

Quatre personnes adultes assistant à une séance de yoga Créditphoto : SeventyFour

Taghazout Bay, une station balnéaire située au sud du Maroc, est un endroit à absolument visiter durant votre séjour dans le pays. Elle présente un décor magnifique mêlant sable, plage et piscine. Vous y trouverez de nombreux hôtels étoilés pour des vacances en famille dans le luxe. Ces établissements proposent de multiples activités, dont le yoga. Tout comme le hammam, faire du yoga est une activité permettant à votre corps et esprit dese relaxer. Vous pouvez faire le plein d’énergie en vous inscrivant à des cours de yoga aérien, de Vinyasa ou de power yoga.

12- Manger des spécialités locales à Taghazout

Un tajine épicé et agrémenté par des légumes cuits à l’étouffée Créditphoto : margouillatphotos

Que vous soyez à Taghazout ou à Agadir, expérimentez le goût exceptionnel des plats marocains typiques en commençant par le tajine. Il s’agit d’une recette berbère composée de légumes, de viande et parfois de fruits cuits à l’étouffée dans un plat dénommé tajine. Il existe aussi des variantes sans viande pour les végétariens. Outre le tajine, vous pouvez également commander du couscous, de la pastilla ou du msemen, des plats représentatifs de la culture culinaire du Maroc.

13- Profiter des activités proposées par les hôtels étoilés

Hôtel de luxe MarocainCréditphoto : Salvador-Aznar

Vous avez réservé une chambre dans l’un des hôtels étoilés de la région ? Vous avez la possibilité de rester au calme dans l’établissement lorsque le temps est capricieux ou qu’il y a trop de monde à la plage de Taghazout. Par ailleurs, les hôtels étoilés proposent généralement de nombreuses activités pour satisfaire leurs résidents. La piscine est une option envisageable pour les baignades matinales ou en fin de soirée. Selon l’établissement, vous pouvez aussi vous détendre dans un spa ou assister à quelques séances de yoga ou de zumba.

14- Faire un tour au souk à Agadir

Un homme prenant une photo à l’entrée du Souk d’Agadir Créditphoto : EunikaSopotnicka

Pour votre dernière journée à Taghazout, faites un tour au souk el Had à Agadir. Il est différent des autres par la structure moderne du bâtiment qui entoure le marché. Plus de 3 000 commerces, dans un espace de 11 hectares, vous attendent pour une journée de visite bien remplie. Vous pouvez y découvrir toute la beauté des textiles, des bijoux et d’autres objets artisanaux marocains. La visite pourrait être une occasion pour vous de trouver des cadeaux souvenirs pour vos proches.

15- Séjourner dans un Riad au lieu d’un appartement ou d’un hôtel classique

Belle terrasse d’un riad Créditphoto : agafapaperiapunta

Comme partout au Maroc, séjourner dans un riad est une expérience immersive et intéressante. Le temps de votre séjour, vous habitez dans un ancien palais arabe transformé en hôtel. Le décor des bâtiments est atypique avec les faïences et les statuts sur les murs. Des chambres majestueuses donnant sur une cour intérieure sont également proposées ainsi que des espaces de restauration servant des spécialités locales.