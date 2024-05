Découvrez ce Airbnb de rêve au bord d'un Loch en Écosse pour vos prochaines vacances en amoureux

Vous êtes à la recherche d’un logement d’exception pour vos prochaines aventures en amoureux et n’avez pas encore décidé de votre destination ? Laissez-vous tenter par ce Airbnb mêlant confort et romantisme en plein coeur de la nature écossaise.

Ça y est, les vacances d’été ne sont plus loin et c’est désormais le moment pour beaucoup de commencer les préparatifs en vue de ces jours de détente et de repos bien mérités. Alors forcément, la première chose à faire est de choisir la destination idéale.

Et justement, que diriez-vous de vous envoler pour… l’Écosse ? Situé à moins de 2 heures de vol de la France, ce pays gagne à être connu et pourrait bien devenir le prochain incontournable de vos vacances.

Une tiny house au coeur de la nature en Écosse

Pour profiter pleinement de cette destination unique, Airbnb propose des logements idylliques qui vous feront rêver durant votre séjour. La plateforme vous invite à poser vos valises dans l’une des somptueuses tiny houses du domaine Woodlands, situé au bord du Loch Linnhe.

Crédit photo : Airbnb

Un logement mêlant confort et retour à la nature

Le concept ? Un studio privé design pour deux personnes avec vue imprenable sur un lac écossais au coeur d’un domaine boisé. Mais quoi de mieux qu’un petit tour du propriétaire pour vous faire découvrir ce logement d’exception ?

Tout commence à l’accueil du domaine, où vous est remise la clé de votre nid douillet. Vous garez ensuite votre voiture sur une place de parking réservée juste à côté du logement. Vous coupez le contact, sortez du véhicule et prenez alors conscience du cadre dans lequel vous allez passer les prochains jours.

Crédit photo : Airbnb

Le refuge est situé à quelques mètres du Loch Linnhe, une étendue d’eau de 15 kilomètres de long, et dos à des montagnes boisées. Et pour en profiter au maximum, un jacuzzi à débordement trône même au milieu de votre terrasse privée, pour vous immerger dans l’eau bouillonnante sous le ciel étoilé.

À l’intérieur du logement, une chambre king size, une salle de douche et une kitchenette vous accueillent pour un séjour cocooning. Le must ? Un écran de cinéma déroulant pour regarder vos films ou séries préférés avec votre moitié.

Crédit photo : Airbnb

Quant à vos journées, il serait dommage de ne pas profiter de la nature environnante. En effet, le domaine propose de nombreuses activités, comme le golf, le tir à l’arc ou la location de vélos. Et si vous êtes plutôt du genre à partir sac au dos, de nombreux chemins de randonnée serpentent dans les bois et autour du lac.

Crédit photo : Airbnb

Si vous hésitez encore, sachez que ce logement a reçu le badge “Coup de coeur voyageurs”. Il s’agit d’une distinction accordée aux logements préférés des voyageurs sur Airbnb et qui se base sur de nombreux critères tels que la qualité de service, les évaluations positives, l’emplacement ou encore le rapport qualité-prix. Un plus non négligeable pour vous aider à choisir !

Voilà, avec tout ça, vous savez désormais où passer vos prochaines vacances en amoureux. Et si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée de ce logement sur Airbnb.