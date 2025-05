Ce village est le plus isolé de France, il compte seulement... 4 habitants

En France, il existe un hameau très isolé, qui ne compte que quatre habitants à l’année. Un territoire unique qui ravit les quelques personnes qui y vivent.

Dans notre pays, on retrouve de nombreux villages, dont certains sont très peu habités. C’est par exemple le cas de cette ville française qui ne compte que 53 habitants, mais aussi d’un hameau encore méconnu.

Crédit photo : @dahudu05 / Instagram

Situé dans les Hautes-Alpes, le hameau de Dormillouse est situé à 1 700 mètres d’altitude et est le village le plus isolé de France. Et pour cause : pour s’y rendre, il faut faire 45 minutes de marche en été, en suivant un sentier escarpé, et deux heures de marche en raquettes en hiver. Pendant la saison froide, l’accès au hameau peut être dangereux à cause des avalanches, raison pour laquelle il est recommandé de monter avec un guide.

“Il n’y a pas de route donc on est protégé de toutes les pollutions qu’engendre le passage. On est dans un monde où tout doit être accessible rapidement. Moi, je trouve que c’est une chance pour un village d’être reculé”, confie Sarah, une habitante, à La Provence.

Crédit photo : @dahudu05 / Instagram

“Si le paradis existe, on est aux portes”

Ce village est autosuffisant en électricité grâce aux panneaux solaires et à une petite turbine. Pour acheminer leurs courses, les habitants doivent les porter sur leur dos pendant tout le trajet à pied. Une à deux fois par an, ils reçoivent l’aide d’un hélicoptère qui achemine les produits de nécessité les plus lourds, comme de quoi aménager le gîte du hameau baptisé le “Refuge de l’oncle Emile”.

Crédit photo : @gdrrr / Instagram

Contrairement à ce que l’on pourrait penser si l’on préfère fuir la solitude, ce hameau n’est pas le pire village de France. L’été, il est peuplé de touristes et de randonneurs, heureux de trouver un gîte pour dormir et se restaurer.

"Avec l’envie, on va au bout du monde. Et on y est allé ! Je le dis tout le temps, si le paradis existe, on est aux portes”, a déclaré Stéphanie, l’une des habitantes, à TF1 Info.

Les quatre habitants qui vivent à Dormillouse à l’année sont très heureux. Ils vivent au coeur de la nature, entourés de cascades, de torrents, de falaises et de prairies fleuries. Comme le rapporte le site Ulysse, dans le hameau, on trouve uniquement une église, un ancien moulin et une vingtaine de maisons. L’endroit idéal pour profiter du calme et de la nature.