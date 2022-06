Pour 105 000 €, Disney propose un voyage de 24 jours en avion privé afin de visiter ses 12 parcs

Vous êtes un(e) grand(e) fan par Disney ? Eh bien, nous avons sans doute trouvé les vacances idéal pour vous. En effet, un nouveau programme emmènera les voyageurs dans les 12 parcs à thème Disney en jet privé.

Crédit : Disney

Ce périple traversera 6 pays en 24 jours et comprendra également la visite de plusieurs merveilles du monde, dont le célèbre Taj Mahal en Inde et les mythiques Pyramides de Gizeh en Égypte. Le voyage est organisé par Adventures by Disney, la branche tourisme de la société de divertissement. Il fera passer les voyageurs par 31 sites aux quatre coins du globe et ces derniers auront notamment l’occasion de découvrir de nombreux hôtels de luxe et des visites exclusives des attractions Disney.

Pour prendre part à cette aventure exceptionnelle, les fans du studio de dessin animé embarqueront à bord d’un Boeing 757, construit sur mesure sur le thème de Disney. Le voyage débute à Los Angeles et se poursuit vers l'ouest, au Japon, en Inde, en Égypte et en France, avant de revenir à Disney World à Orlando, en Floride. Si vous êtes un grand fan de Disney, il est difficile d'imaginer de meilleures vacances. Et pour cause, vous serez plongé dans l’univers Disney du matin au soir !

Seul hic, comme on pouvait s'y attendre au vu de la durée du voyage et du nombre de kilomètres à parcourir, tout cela n'est pas bon marché. Pour être de la partie et prendre part à ce voyage unique, chacun devra débourser la bagatelle de 105 000 €, et ce, si vous réservez pour au moins deux personnes. Si vous souhaitez partir seul, il vous faudra ajouter environ 10 000 € à ce prix déjà particulièrement élevé. Eh oui, même pour 24 jours de voyage, de nombreux vols, nuits d’hôtel et 68 repas, cela reste assez cher.

Crédit : Adventures by Disney

Comment prendre part à ce tour du monde Disney ?

Ceci étant dit, si ce prix stratosphérique n'est pas suffisant pour vous rebuter, sachez que les billets seront disponibles par étapes. Ils seront d'abord à disposition des anciens clients d'Adventures by Disney, puis pour les membres de la communauté résidentielle Golden Oak de Disney et enfin ils seront ouverts au grand public. Le premier voyage « Disney Parks Around The World » devrait se tenir le 9 juillet 2023 et se termine le 1er août 2023, et il y a 75 places disponibles. Pour plus d'informations, rendez-vous ici.