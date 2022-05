La génération Y est celle qui voyage le plus et qui dépense le plus pour partir, selon une étude

Selon une nouvelle étude, les jeunes de 18 à 34 ans sont les plus susceptibles de dépenser plus d'argent en vacances que les autres catégories d'âge.

Crédit : Drif Riadh

En effet, d’après un rapport de l’organisme Travelport, un membre sur trois de ce groupe est prêt à dépenser 4 700 euros pour réserver des vacances, ou plus en vacances. C'est le montant le plus élevé de tous les autres groupes d'âge. Cette génération était jusque-là connue pour son désir et sa passion pour les voyages, et cela ne semble pas près de changer.

Un sondage réalisé récemment par Expedia Group Media Solutions montre que les millénials, ou génération Y, sont ceux qui voyagent le plus, a raison de 35 jours par an pour être exact. Mais la génération Z n'est pas loin derrière, avec un total de 29 jours de vacances par année.

Et lorsqu'il s'agit de planifier ces voyages, on ne sera certainement pas surpris d’apprendre que les personnes issues de la génération Z, c’est-à-dire nées entre 1997 et 2010, sont fortement influencées par les médias sociaux. Selon ce même sondage, près de 90 % d'entre eux affirment que leur planification et leur inspiration proviennent de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Snapchat.

Crédit : Spencer Davis

Quel budget pour voyager ?

La génération Z, aussi connue sous le nom de « Gen-Z » consacre environ 25 % de son budget aux vols, ce qui en fait le pourcentage le plus élevé de toutes les autres catégories d'âge. Elle dépense également moins en hôtels que les autres générations et est plus susceptible d'envisager d'autres lieux d'hébergement, notamment des solutions alternatives comme le couchsurfing.

