Elle explore une ville fantôme abandonnée en 1934 et dévoile des photos incroyables

Autrefois un lieu de vacances très prisé des plus fortunés, cette station balnéaire est désormais abandonnée à la nature. Pourtant, ces quelques vestiges du passé sont toujours accessibles aux curieux et témoignent de l’évolution du site.

Crédit : Joey Hadden/ Insider

Joey Hadden, exploratrice et journaliste pour le média Insider, est partie à la découverte d’une ville fantôme, appelée Elkmont, dans la forêt luxuriante du parc national des Great Smoky Mountains. Cette chaîne de montagnes est située à 314 kilomètres à l’est de Nashville, dans le Tennessee.

Il y a cent ans, une station balnéaire faisait le bonheur des citadins les plus riches à chaque vacances d’été pour échapper à la chaleur de la ville. Des petites cabines en bois, semblables à des mobile-homes, permettaient aux vacanciers de passer leur séjour en pleine nature.

Un lieu de villégiature privilégié par les familles pour être en « harmonie avec la nature », renseigne un panneau explicatif à l’entrée de la ville aujourd’hui abandonnée.

Une ville fantôme rénovée et préservée

Crédit : Joey Hadden/ Insider

Mais la station balnéaire a perdu de son cachet quand, en 1934, le National Parks Service (NPS) a racheté le terrain poussant les résidents à « vendre leurs chalets au prix fort ou à moitié prix avec un bail à vie », explique le site Visit My Smokies.

L’endroit a alors été déserté et laissé à l’abandon.

Comme l’indique Insider, en 1992, le National Parks Service « a cessé de renouveler les baux et les cabanes abandonnées se sont détériorées », faisant du site une nouvelle ville fantôme.

En 2009, le NPS a lancé un plan de préservation et de rénovation des bâtiments historiques de la ville d'Elkmont. Des volontaires se sont démenés pour réparer toitures et plafonds et pour isoler les cabines. Seize cabines ont été préservées et restaurées et sont maintenant disponibles à la visite. La plus vieille a été bâtie en 1830.

Depuis, les familles ont réinvesti les lieux pour découvrir un bout du passé, faisant oublier le surnom de ville fantôme à Elkmont.

