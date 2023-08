Les 10 accessoires indispensables à avoir dans sa voiture pour partir en vacances l'esprit léger

Vous partez en vacances et vous comptez parcourir les routes ? On vous dévoile la liste des accessoires indispensables en voiture pour voyager en toute sérénité.

C’est officiel, les beaux jours sont enfin là et il est temps de prendre des vacances ! Pour celles et ceux qui optent pour le voyage en voiture et qui préfèrent sillonner les routes, cela demande un peu d'organisation.



Crédit photo : iStock

Quels accessoires pour voiture lors d’un départ en vacances ?

En plus des bagages de vacances et de l'organisation du voyage, il est aussi primordial de partir l’esprit léger et de tout mettre en place pour que le trajet se passe sans encombre. Et cela tombe bien, puisqu’il existe aujourd’hui de nombreux accessoires très pratiques qui permettent de faciliter la tâche des voyageurs. Organisation, rangement, fixatio, pneus, batterie, on fait le point avec Feu Vert sur la liste - non exhaustive - des accessoires indispensables à avoir dans sa voiture pour partir en vacances. Vous allez voir, cela va vous changer la vie.

Un pneu de rechange

Bien sûr, on ne vous souhaite pas de tomber en panne ou d’avoir à changer un pneu sur l’autoroute, mais il vaut mieux prévenir que guérir. N’est-ce pas ? Résultat : on vous recommande d’avoir dans votre coffre une roue de secours en cas d’imprévu.

Une batterie

Exit les problème de batterie, en anticipant avec une batterie de rechange dans le véhicule, vous vous évitez bien des frayeurs. Pour que votre véhicule démarre en un tour de clé, Feu Vert propose une large sélection de batteries voiture.

Le pare-soleil

Lorsque le soleil est à son zénith et que votre voiture est à l’arrêt, les conséquences peuvent être alarmantes. En raison des fortes chaleurs, l’habitacle du véhicule peut devenir irrespirable et Extrêmement chaud, ce qui peut entraîner un retard de départ par exemple. On limite les risques en ayant dans sa voiture un pare-soleil. Vous pouvez également miser sur un couvre-volant afin d’éviter de retrouver un volant brulant.

Un coffre de toit

Lorsque l’on part en vacances, on a souvent beaucoup d’affaires. Et puisqu’il faut penser à tout, on n’a pas toujours envie d’être limité par la place. Ainsi, on vous recommande de miser sur un coffre de toit. Pratique et facile à installer, vous pourrez y ranger toutes vos affaires. Et ce, pour le plus grand bonheur de toute la famille.



Crédit : Feu Vert

Le support pour smartphone

On n’y pense pas toujours et pourtant, le support pour smartphone assure une conduite sans encombre, en toute sécurité et sereine. L'idéal ? Le support à coller au pare-prise ou celui à installer sur l'aération, pour suivre votre trajet sur Google Maps sans avoir à détourner votre regard de la route.

Un organisateur de voiture

Afin que le trajet en voiture se déroule parfaitement, optez pour un organisateur de voiture ou encore un rangement de coffre. Grâce aux différents compartiments de ces accessoires, vous pourrez ranger vos affaires, sans que le véhicule soit en désordre. En plus, cela vous fera gagner de la place.

Une glacière

En ajoutant une glacière dans votre coffre de voiture ou dans l’habitacle, vous ne serez jamais à court de boisson fraîche pour vous hydrater ou encore d’encas. Les longs trajets, ça creuse ! Idéal donc pour se ravitailler à tout moment.

Crédit : Feu Vert

Des sangles et tendeurs

Avoir des sangles et des tendeurs est indispensable lorsque l’on part en déplacement. Qu’importe l’imprévu, ces accessoires sont toujours utiles. Ils peuvent même vous servir en extérieur, lors de vos balades ou déplacements, par exemple pour attacher un hamac.

Crédit : Feu Vert

Un gilet de sécurité supplémentaire

En cas d’imprévu sur la route, il est obligatoire d’avoir un gilet de sécurité. Pour un voyage en famille ou à plusieurs, il est préférable d’en avoir au minimum deux dans son véhicule.

Un cale-nuque

Pour assurer un voyage confortable pour les passagers, le cale-nuque est le compagnon idéal des longs trajets. Vous n’allez plus le quitter !

Vous l'aurez compris, les accessoires utiles pour partir en vacances l'esprit léger sont nombreux. Mais grâce à des entreprises comme Feu Vert, qui propose en plus des services d'entretien, de réparation et de nettoyage, une multitude d'accessoires et produits pour véhicule, vous pourrez les trouver en quelques clics.

Avec ces accessoires, vos trajets en voiture se passeront sans encombre. Enfin, on n’oublie pas de rester prudent sur la route. Bon voyage !