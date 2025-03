Il créé la voiture la plus chère du monde avec des cartons usagés et elle est 100% fonctionnelle !

Ce jeune passionné a utilisé des cartons pour reproduire la voiture la plus chère du monde et l’une des plus convoitées. Sur TikTok, son initiative a fait… un carton.

Très peu de gens sur Terre peuvent se payer la voiture la plus chère du monde. Il s’agit de la Lamborghini Egoista dont le coût peut atteindre les 107 millions d’euros. Alors, pour contourner le problème, une jeune nigérian de 18 ans a fait autrement. Il a construit sa propre Lamborghini à l’aide de morceaux de carton.

Sur TikTok, Etsenumhe Ahmad a fait suivre au quotidien la construction de son bolide à ses 470 000 followers. La conception fut un processus de longue haleine puisque le jeune homme raconte que cela lui a demandé deux ans de travail.

Crédit photo : Lamborghini

La voiture en carton de Etsenumhe Ahmad ressemble trait pour trait à la Lamborghini originale : design futuriste, monoplace et même un moteur vrombissant. Pour cela, le jeune homme a utilisé le petit moteur d’une moto.

La réplique d’une Lamborghini faite… en carton recyclé

Ne croyez pas que la Lamborghini en carton n’est qu’une pièce d’exposition pour les curieux. Etsenumhe Ahmad l'a conduite à travers les routes de son village. Le bolide peut même atteindre les 40 km/h. Une vitesse honorable, même si on est encore bien loin des 350 km/h maximum de la Lamborghini Egoista.

Le jeune homme semble avoir un don pour la confection d’objets grandeur nature. Ce qu’il a confirmé auprès du média Supercar Blondie : « Je crois que ma capacité à créer des répliques provient d'un talent naturel que j'ai toujours possédé, plutôt que de quelque chose que j'ai spécifiquement appris ».

Crédit photo : talentedahmad_official/ TikTok

Pour lui, cette initiative est également un moyen de montrer que rien ne se perd, tout se transforme : « Je me procure les matériaux de mes répliques en recyclant des déchets. Je crois au pouvoir du développement durable et à la réutilisation de ce qui serait autrement jeté, pour en faire quelque chose de précieux et de fonctionnel ».

Les talents de Etsenumhe Ahmad ont entraîné des millions de vues sur le réseau social chinois où le jeune adolescent est devenu une star.