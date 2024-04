Le comportement honteux des touristes rend fous les habitants de ces villes célèbres

Face au comportement parfois irrespectueux et révoltant de certains, un sentiment « anti-touriste » est né dans plusieurs pays. Et les débordements causés par certains de ces touristes a de quoi énerver même les plus patients.

Certains habitants n’hésitent pas (plus !) à clamer haut et fort leur exaspération. Ces touristes qui ne respectent pas les lieux et sites touristiques, les coutumes locales ni même la population et l’environnement, sont semble-t-il venu à bout de la patience des habitants.

Au Royaume-Uni par exemple, le comportement déplacé d’influenceurs agace la population. Sur le célèbre site de Stonehenge, au sud de l’Angleterre, une touriste s’est approchée des structures circulaires avant de les toucher malgré l’interdiction claire. D’après un témoins, la jeune femme a franchi la barrière avant de s’approcher du site, ignorant au passage l’agent de sécurité.

Le massif montagneux gallois Snowdonia est lui aussi prisé des touristes. Ces derniers se ruent au sommet de la montagne après avoir encombré les petites routes d’accès avec leur véhicule. Les locaux sont agacés à tel point que certains d’entre eux ont brandi une pancarte avec l’inscription : « faites demi-tour et allez vous faire foutre ».

Crédit photo : sturgelucy/ TikTok

Des incivilités partout dans le monde

Crédit photo : TikTok

Dans la station balnéaire de Newquay (dans les Cornouailles), en Angleterre, les touristes se garent n’importe où, y compris… sur la plage, au milieu des visiteurs. Une influenceuse a même écrit son pseudonyme internet sur l’une des plages de Cornouailles, célèbre entre autres pour ses landes sauvages. Là encore, la colère des locaux gronde : « touristes dehors », peut-on lire sur les murs.

Crédit photo : Jam Press Vid/ duffys_photos

En France, les habitants de villes très prisées par les touristes ont également montré leur agacement face à l'afflux de visiteurs. C’est le cas des habitants à Marseilles et à Étretat. Ces derniers sont exaspérés par les incivilités des touristes et leur présence trop nombreuse.

Certains endroits, comme la Nouvelle-Zélande, préfèrent miser sur des campagnes visant à promouvoir le respect du lieu visité par les touristes. Et de rappeler que chez les locaux comme chez les touristes, c’est le respect qui doit primer.