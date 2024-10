Cette célèbre commune française rafle la première place des 10 villes à visiter dans le monde en 2025

Le guide de voyage Lonely Planet vient de dévoiler son classement des 10 meilleures villes au monde à visiter l’année prochaine. La première place est une belle surprise.

Alors que la fin d’année arrive à grands pas, le moment est venu de programmer votre futur voyage. Cela tombe bien, car le guide de voyage Lonely Planet a dévoilé sa liste des 10 destinations à découvrir en 2025.

L’année prochaine, les touristes préfèreront poser leurs valises dans des villes plus tranquilles et moins connues que les hauts lieux de tourisme, selon un rapport d’Expedia sur les tendances en matière de voyage.

Sans plus tarder, découvrez ci-dessus le top 10 des villes à visiter de toute urgence dans les prochains mois.

10. Edmonton (Canada)

La capitale de la province de l'Alberta s’est hissée à la dixième place du classement des meilleures villes à visiter en 2025. Il faut dire que cette destination réunit tous les ingrédients pour plaire.

Située sur la rivière Saskatchewan, Edmonton est connue pour ses paysages naturels, sa proximité avec les rocheuses canadiennes et ses nombreux festivals qu’elle accueille tout au long de l’année.

En hiver, la cinquième plus grande ville du Canada se transforme en pays des merveilles. La raison ? Il est possible d’observer des aurores boréales dans le parc national d’Elk Island. Les plus téméraires pourront même traverser la vallée de la rivière enneigée en raquettes.

Crédit Photo : iStock

9. Palma de Majorque (Espagne)

Capitale de l'île de Majorque, la ville portuaire de Palma de Majorque va séduire les amoureux de paysages paradisiaques.

Sur l’île, les visiteurs peuvent se prélasser sur la plage de sable blanc de Caló des Moro, se promener dans les rues animées de Valldemossa et de Deià ou encore savourer un délicieux repas dans l’un des nombreux restaurants étoilés au guide Michelin.

De son côté, la cathédrale emblématique de Palma, la Sea, est un endroit incontournable pour les amateurs d’histoire et d’architecture. Le site de la Serra de Tramuntana, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est l’endroit idéal pour les férus d’aventures. Située au nord-ouest de Majorque, cette zone montagneuse se trouve à 45 minutes de route de la ville principale.

Crédit Photo : iStock

8. Curitiba (Brésil)

Dans le passé,la capitale de l'État du Paraná a fait parler d’elle pour son urbanisme intelligent, ses initiatives en matière de développement durable et ses vastes espaces verts. Au programme : visite du Museu Oscar Niemeyer, un musée d’art contemporain qui abrite une vaste collection d’œuvres réputées.

«Le Musée Oscar Niemeyer est l'un des sites les plus captivants de Curitiba. La structure dominant un piédestal coloré est surnommée L'Œil en raison de son allure de cyclope», détaille le site Expedia . Les touristes peuvent également passer une journée dans les jardins botaniques avant de se promener dans les rues pavées de la ville.

Crédit Photo : iStock

7. Osaka (Japon)

De la culture à la gastronomie en passant par l'architecture, la troisième plus grande ville du Japon, située sur l’île principale de Honshu, propose toute une série d'activités passionnantes.

Parmi elles, on peut citer l’aquarium Kaiyukan, les temples, le célèbre château d’Osaka ou encore le sanctuaire Sumiyoshi-taisha.

À partir du mois d'avril de l'année prochaine, la ville accueillera à nouveau l'Exposition universelle - l'une des plus grandes vitrines mondiales des innovations en matière de science et de design - à Yumeshima.

Crédit Photo : iStock

6. Pittsburgh (États-Unis)

Avec ses nombreux restaurants, la ville de Pittsburgh (Pennsylvanie) est la destination idéale pour les épicuriens. En effet, Pittsburgh compte un nombre incalculable de restaurants locaux, brasseries et cafés artisanaux.

La ville, qui fut longtemps un haut lieu de la sidérurgie, est connue pour ses monuments datant de l’ère industrielle. Les experts de Lonely Planet recommandent de planifier votre visite entre mai et octobre, car le climat hivernal peut être imprévisible.

Crédit Photo : iStock

5. Gênes (Italie)

Lieu idéal pour des vacances tranquilles, cette ville portuaire italienne possède un charme ancien. Connue pour sa riche histoire maritime et sa belle architecture, la ville de Gênes est souvent moins fréquentée que d'autres villes de la Riviera italienne, comme Portofino ou Cinque Terre.

Les touristes peuvent explorer la vieille ville historique et ses nombreuses boutiques locales ou se promener dans Porto Antico tout en dégustant des spécialités locales dans l'un des nombreux restaurants du front de mer.

Crédit Photo : iStock

4. Chiang Mai (Thaïlande)

La Thaïlande est une destination très prisée par les touristes du monde entier. La ville de Chiang Mai n’est pas en reste. Souvent qualifiée de capitale culturelle de la Thaïlande, Chiang Mai est nichée dans les montagnes du nord du pays. Cette destination est parfaite pour les voyageurs qui possèdent un budget serré.

Chiang Mai compte de nombreux sanctuaires et temples, dont le célèbre Wat Phra That Doi Suthep, un temple bouddhiste qui offre une vue magique sur la ville. Enfin, les marchés nocturnes proposent une cuisine locale variée et des produits artisanaux.

Crédit Photo : iStock

3. Bansko (Bulgarie)

Vous l’ignorez peut-être, mais Bansko est une ville située au pied du massif montagneux du Pirin, dans le sud-ouest de la Bulgarie.

Comme le précise Lonely Planet, Bansko est en train de devenir une destination mondiale. Bien que la ville soit connue pour ses pistes de ski, elle a beaucoup à offrir en été.

Les amoureux de la nature pourront s’offrir une parenthèse enchantée dans le parc national du Pirin, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Crédit Photo : iStock

2. Pondichéry (Inde)

La ville balnéaire de Pondichéry est située sur la côte sud-est de l’Inde. Cette destination a un passé colonial chargé d’histoire. Avec ses maisons colorées et ses bougainvilliers en fleurs, cette ancienne colonie française semble tout droit sortie du sud de la France. Les visiteurs peuvent d’ailleurs se promener dans le quartier français, qui est entouré de villas et de cafés aux couleurs pastel, ou se prélasser sur la plage.

Crédit Photo : iStock

1. Toulouse (France)

Et c’est la ville de Toulouse qui se hisse à la première place du classement. La Ville rose a séduit le guide de voyage avec ses galeries d’art, ses sites industriels reconvertis, sa cuisine gastronomique ou encore son ambiance festive.

«Cette distinction récompense le travail que nous menons avec tous les acteurs du tourisme de Toulouse pour préserver la douceur de vivre», a indiqué Jean-Luc Moudenc, le maire de la ville.

Crédit Photo : iStock

Désormais, vous savez ce qu’il vous reste à faire !