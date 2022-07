Californie : cet hôtel unique au monde possède son propre lagon géant et un parc d'attractions aquatique

Le complexe hôtelier Rancho San Lucas est là pour satisfaire vos envies de vacances les plus folles.

Crédit : Eric Rubens / Grand Solmar at Rancho San Lucas

La station balnéaire, qui s'étend sur 834 acres, se trouve à l'extrémité sud de la péninsule de Californie. Bien qu'elle donne l'impression d'être à l'autre bout du monde, elle est en fait située à seulement 15 minutes du centre-ville de Cabo San Lucas. Ceci étendit, vous ne voudrez peut-être plus jamais sortir une fois que vous aurez entendu parler de tous les avantages que le complexe propose.

En effet l’impression complexe comprend l'hôtel Grand Solmar at Rancho San Lucas, dont chaque suite offre une vue imprenable sur l'océan. Dans toutes les chambres, les visiteurs auront l’occasion de profiter d’une literie douillette de grand standing, d’une décoration raffinée, des baignoires à remous dignes des plus beaux jacuzzis, bref, de tout le confort que l’on trouve habituellement dans une villa de luxe.

Crédit : Grand Solmar at Rancho San Lucas

À l'extérieur de leur chambre, les clients peuvent s'asseoir et se détendre au spa de l'hôtel, qui dispose de cabines privées en bord de mer. Ces cabines d'inspiration balinaise sont également disponibles à la demande pour les bains de soleil et les repas. Elles peuvent être réservées via une formule comprenant un serveur privé et un repas gastronomique de quatre plats aux chandelles accompagné d'une bouteille de vin sélectionnée par le sommelier de l’hôtel pour 495 euros par couple.

Vous faites partie des client qui souhaitent faire un peu plus d'activité ? Ne vous inquiétez pas, vous pourrez notamment vous baigner dans l'une des piscines à débordement de l'hôtel ou se rendre dans l'énorme lagon d'eau salée qui serpente dans toute la propriété et propose par exemple des sessions de stand-up paddle ou de kayak. Le complexe offre abrité aussi un mini-parc d’attractions aquatique où les adultes et les enfants trouveront leur bonheur.

Crédit : Eric Rubens / Grand Solmar at Rancho San Lucas

Un hôtel où (presque) tout est possible

Pour les plus sportifs, dont l’envie de se dépenser et de transpirer est plus forte que tout, il est possible de courir ou de faire du vélo sur les 15 kilomètres de chemin qui sillonne le vaste complexe de Rancho San Lucas, ou même de jouer sur le nouveau parcours de golf Greg Norman Signature, qui s'étend sur trois écosystèmes différents et offre à chaque trou des panoramas à couper le souffle sur l'océan, ainsi qu'un green insulaire caractéristique d’une qualité rare.

Mais pour les gourmands, la meilleure partie de l'hôtel sera sans doute sa capacité incroyable à répondre à vos besoins à toute heure du jour ou de la nuit grâce à son menu Tacos & Tamales qui est désormais disponible pour les clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Autant dire que vos envies risques culinaires risquent d’être vraiment compliqué à gérer pendant t l’a durée du séjour. Vous voulez en savoir plus sur cet hôtel grandiose ? Rendez-vous sur le site web officiel de l’établissement.

Crédit : Antonio Cuellar / Grand Solmar at Rancho San Lucas

Crédit : Mathieu Fiol Lier / Grand Solmar at Rancho San Lucas

Crédit : Eric Rubens / Grand Solmar at Rancho San Lucas

Vous en voulez plus ? Nous sommes sûrs que l'hôtel peut vous satisfaire. Découvrez toutes les offres (y compris celles du spa et les offres spéciales) sur son site web dès maintenant.