Voici le Sky Cruise, un hôtel volant qui accueillera 5000 passagers sans jamais atterrir sur Terre

Un hôtel volant qui n'atterrit jamais, cela vous tente ? C’est l’idée ingénieuse et complètement grandiloquente de la société Sky. Un gigantesque avion avec à son bord 5000 passagers.

Crédit : Hashem Al-Ghaili/ Youtube

La société spécialisée dans les croisières, Sky (qui possède notamment les paquebots Sky Princess), a dévoilé son idée ambitieuse pour voyager à travers le ciel. Il s’agit d’un immense avion de la taille d’un immeuble piloté par une intelligence artificielle. Cet avion pas comme les autres serait équipé de « 20 moteurs propulsés par la fusion nucléaire », explique une vidéo promotionnelle sur Youtube. Son but ? Ne jamais atterrir sur Terre.

Ainsi, afin d’occuper les potentiels 5000 chanceux et fortunés passagers du Sky Cruise, de nombreuses activités seraient mises à disposition : un restaurant, un centre commercial, une salle de gym, des salles de cinéma, de théâtre et une piscine. L’avion pourra même devenir le lieu privilégié des mariés qui souhaitent s’unir dans les airs. En soit, un club med géant réuni dans cette machine géante. Alors, à quoi bon vouloir redescendre sur la terre-ferme ?

Un hôtel volant qui ne fait pas l’unanimité chez les internautes

Le design du Sky Cruise et sa taille astronomique ont été créés par Hashem Alghaili qui en a fait une maquette pour la société de voyage. Selon le designer, cet hôtel volant « pourrait être l'avenir des transports ».

Alors que l’avion-hôtel devrait être parfaitement autonome et dépourvu de pilote, il aura en revanche besoin de beaucoup de personnel pour subvenir aux nombreux besoins des 5000 passagers.

Beaucoup d’internautes ont fait part de leur scepticisme à l’égard de cette machine volante, évoquant le prix faramineux (non-communiqué pour l’instant) qui permettra aux plus riches de bénéficier de ce moyen de transport, mais aussi des dangers du Sky Cruise. L’utilisation de fusion nucléaire et sa taille gigantesque inquiètent les internautes les plus pessimistes, mais réalistes, si un crash venait à survenir.

Pour d’autres, ce Sky Cruise n’est ni plus ni moins que le Titanic de notre ère. Avec une autre destinée, on l’espère.

