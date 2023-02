Un festival de lanternes a eu lieu sous la neige au Japon et les photos sont à couper le souffle

Alors que le Japon a été frappé par une vague de froid il y a quelque jours, cela n’a pas empêché le festival des lanternes d’avoir lieu. Et le rendu était époustouflant.

Le Japon est plein de surprise. Dans la ville de Nagasaki, a plus de 900 km de Tokyo, a lieu chaque année un festival hors du commun : le festival des lanternes de Nagasaki. Chaque année, de fin janvier à début février, cet évènement rassemble plus d'1 million de visiteurs. Et on comprend pourquoi.



Crédit : Yuichi Yokota



Crédit : Yuichi Yokota



Crédit : Yuichi Yokota



Crédit : Yuichi Yokota

Un festival incontournable

Alors que ce festival se déroule dans le quartier chinois de Nagasaki, en référence au nouvel an chinois, le quartier se pare de ses plus belles lanternes, et ce, par milliers. Comme le précise le site Bored Panda, le festival des lanternes de Nagasaki a eu lieu pour la première fois en 1987 dans le quartier chinois Shinchi de Nagasaki, sous le nom de Shunsetsusai.



Crédit : Yuichi Yokota



Crédit : Yuichi Yokota



Crédit : Yuichi Yokota



Crédit : Yuichi Yokota

Depuis 1994, le festival des lanternes de Nagasaki est devenu un événement incontournable de l’hiver. Et cette année, les visiteurs ont pu découvrir la beauté de ces lanternes sous la neige. Le Japon a rencontré une vague de froid et de nombreuses chutes de neige, rendant le festival encore plus unique. Tour d’horizon en images par le photographe Yuichi Yokota.



Crédit : Yuichi Yokota



Crédit : Yuichi Yokota