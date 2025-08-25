200 000 billets d'avions offerts pour relancer le tourisme en Thaïlande

Si vous avez envie de partir découvrir la Thaïlande, ne manquez pas cette offre avantageuse : le pays offre 200 000 billets d’avion aux touristes pour explorer le territoire.

Vous envisagez de prendre des vacances bien méritées et de partir à l'étranger ? Il existe un pays dans lequel vous pouvez vous rendre : la Thaïlande. Ce pays est réputé pour ses belles plages tropicales, ses ruines anciennes et ses temples chargés d’histoire. En plus de cela, vous pouvez faire de bonnes affaires en Thaïlande, comme ce couple qui a construit la maison de ses rêves dans ce pays pour seulement 70 000 euros.

Crédit photo : iStock

Actuellement, la Thaïlande propose une belle opportunité pour les touristes étrangers qui veulent explorer le territoire. 200 000 billets d’avion vont être offerts aux visiteurs internationaux afin de leur permettre d’explorer le pays. Comme le précise Le Figaro, seules les personnes qui arrivent en Thaïlande en bateau pourront profiter de cette offre.

Des billets offerts en Thaïlande

Les touristes intéressés pourront profiter d'un billet d’avion d'une valeur maximale de 1 750 bahts, soit près de 50 euros, pour un aller simple. Comptez un billet de 3 500 bahts pour un aller retour (environ 90 euros), le tout avec 20 kilos de bagages inclus. Six compagnies aériennes participent au projet : Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air et Thai Vietjet.

Crédit photo : iStock

Les billets d’avion offerts sont des vols intérieurs en Thaïlande. Cette mesure est prise pour encourager les visiteurs à découvrir les régions méconnues du pays pour répartir plus équitablement le tourisme dans l'ensemble du territoire. Selon Ouest-France, les 18 provinces mises en valeur par ce projet sont Chiang Rai, Mae Hong Son, Nan, Sukhothai, Phrae, Lampang, Satun, Trang, Nakhon Si Thammarat, Nong Khai, Udon Thani, Loei, Nakhon Phanom, Chanthaburi, Trat, Prachinburi et Sa Kaeo. Pour le moment, cette mesure n'a pas encore été mise en place car elle doit être validée officiellement par le gouvernement thaïlandais.

Avec cette nouvelle mesure, la Thaïlande souhaite renforcer le tourisme. En effet, le pays connaît une baisse de 7% de sa fréquentation depuis le début de l'année 2025. Cette année, le territoire a été visité par 33 millions de touristes contre 40 millions en 2019. D'autres mesures vont également être mises en place comme la création d'un programme pilote de 18 mois pour permettre aux touristes étrangers de convertir leurs cryptomonnaies en bahts thaïlandais sur place. Des idées innovantes pour relancer le tourisme et l'économie du pays.