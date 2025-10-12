Pourquoi vous ne pouvez pas changer de place en avion, même si le siège est vide

Récemment, sur TikTok, la passagère d’un avion s’est indignée de ne pas pouvoir prendre place gratuitement sur un siège vide qui n’était pas celui qu’elle avait réservé.

Ce n’est pas parce qu’un siège d’avion est vide que vous avez le droit de vous y asseoir. Lors d’un vol en avion, il peut être tentant de vouloir changer de place lorsque l’on voit un siège vide, pour une histoire de confort. Or, ce comportement est tout simplement interdit. Et si vous bougez sans demander, vous pourriez devoir payer une surtaxe.

Une passagère de United Airlines l’a découvert à ses dépends, en partageant son indignation sur X. Montrant une photo d'une rangée de sièges vides devant elle, elle a été surprise d’apprendre, par une hôtesse de l’air, qu’elle devait payer environ 80 euros pour occuper l’un de ses sièges vides.

@united flight to our mission trip to Honduras from Houston. 3 hour duration. Most of the plane is empty. The attendant told us that they won't let anyone change seats for less than $86/each even though the plane is nearly empty.



— Stacy Ruth (@Stacy_Ruth_) September 11, 2025

Seulement voilà, sa publication a suscité de nombreuses réactions rappelant les mesures de sécurité dans un avion.

Les compagnies aériennes utilisent des sièges assignés pour calculer la masse et le centrage de l’avion pour la sécurité. Les sièges premium, comme ceux avec plus d’espace pour les jambes, sont considérés comme un produit séparé qui coûte plus cher.

La sécurité d’abord

Les compagnies aériennes sauront où se trouvent les passagers, calculeront la masse et l’équilibre à l’aide de leurs systèmes, et chargeront correctement le fret et les bagages pour s’assurer qu’ils restent en équilibre.

Si un avion de n’importe quelle taille est déséquilibré, il peut ne pas être en mesure de décoller ou d’atterrir en toute sécurité, et même une petite quantité de poids au mauvais endroit peut affecter les capacités de vol d’un avion.

Si vous êtes prêt à embarquer sur votre vol et que vous n’êtes pas satisfait des sièges qui vous ont été assignés, il y a quelques choses que vous pouvez faire. Tout d’abord, vous devriez voir si vous pouvez simplement changer votre siège dans l’application de la compagnie aérienne ou sur son site web.

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de parler aux agents à la porte qui travaillent sur votre vol, mais ces derniers ne pourront peut-être pas être en mesure de vous aider.