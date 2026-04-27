Escapade à l'Hôtel Barrière Le Westminster, un joyau anglo-normand à moins de 3 heures de Paris

Unique hôtel 5 étoiles de toute la Côte d’Opale depuis 2021, “Le West” est un véritable joyau des Années Folles. Entre forêt et dunes, il incarne à la fois la modernité tout en conservant son style Art Déco classique. On y a séjourné le temps d’un week-end, on vous raconte.

Crédit photo : Pierre Le Moellic

À moins de 3 heures de Paris, on débarque au Touquet, une station balnéaire charmante de la Côte d’Opale, “la plus britannique des stations françaises”. Entre sa plage de sable fin qui s’étend sur plus de deux kilomètres et plus de 200 mètres de largeur, sa dune de la Baie de Canche (classée d’ailleurs réserve naturelle) et sa forêt de pins maritimes plantée en 1837 par un notaire parisien, on y découvre cet hôtel monumental. Un mastodonte dans son architecture, mais qui cache derrière ses briques artisanales et son style anglo-normand un confort presque comme à la maison.

Oui sa structure en impose et impressionne. Mais dès qu’on franchit les portes de l’Hôtel Barrière Le Westminster Le Touquet, on est charmé par cette ambiance chaleureuse. Le lobby nous plonge dans le souvenir des Années Folles et on est directement attirés par le Salon de Lecture à notre gauche. Sa cheminée, ses livres, ses fauteuils… Tout nous appelle pour profiter d’un moment de calme et de sérénité. Mais on reviendra plus tard, il est temps de découvrir notre chambre.

Crédit photo : Pierre Le Moellic

Depuis sa grande réorganisation, l’Hôtel propose de séjourner dans l’une des 104 nouvelles chambres (dont 7 Junior Suites et une Suite historique). Le West a connu de grands travaux de réaménagement récemment, sans faire table rase du passé, sous la direction de l’architecte-décorateur Bruno Borrione qui a “restauré avec soin, sans trahir son âme d’origine”.

Première impression de notre chambre ? On s’y sent bien. Difficile de l’expliquer autrement, mais c’est doux et chaleureux. Sûrement grâce à ces harmonies de bronze, gris pâle, bleu de Prusse, chêne, laque de Chine et Terre de Sienne, pensées par Bruno Borrione. Les petites attentions posées sur la table nous séduisent, tout comme le service impeccable des différents employés qui ont croisé notre chemin depuis notre arrivée. “Un Hôtel, c’est une harmonie. On peut y passer, y séjourner. L’important : donner envie de revenir”, disait Lucien Barrière (qui a fait l’acquisition du West en 2016). Et il a bien raison ! Si la Côte d’Opale nous appelle pour découvrir tous ses paysages, on n’a vraiment pas envie de quitter notre chambre. Si ce n’est pour aller au Spa Nuxe ou encore dans l’un des deux restaurants de l’Hôtel.

Crédit photo : Pierre Le Moellic

La gastronomie au cœur de l’Hôtel Barrière Le Westminster Le Touquet

Le West propose deux tables pour voyager entre terre et mer. Si on n’a pas pu déguster les assiettes au Pavillon (fermé pour travaux), on y retournera pour leur réputation. Parce que briller depuis 18 ans d’une étoile Michelin, ce n’est pas rien ! Le chef William Elliott dirige les cuisines du Pavillon, le restaurant gastronomique du Westminster, et prouve que ce n’est pas une institution figée.

Cependant, nos papilles ont été plus que séduites à La Table du West, qui revisite les grands classiques bistronomiques avec modernité et élégance. La cuisine ouverte nous fascine, le service parfait nous confirme qu’on est au bon endroit et les assiettes nous convainquent de revenir une nouvelle fois.

La suite après cette vidéo

Si vous restez le temps d’un week-end, profitez de l’Instant Brunch le dimanche en famille ou entre amis. Des classiques du petit-déjeuner à l’américaine en passant par les plateaux de fruits de mer, les terrines de viande, les poissons cuits entiers, les salades de saison ou encore les fromages soigneusement sélectionnés, il vous restera même une petite place pour les douceurs telles que la crème au caramel ou bien le riz au lait.

Après ce grand festin, il est temps d’aller se balader le long de la plage et de déambuler dans les ruelles chaleureuses du Touquet. Vous pourrez peut-être y croiser la Première Dame !

Pour terminer cette journée bien remplie, prenez un moment au Bar de l'Hôtel. À la croisée de l'art-déco des années 1930 et de la modernité d'aujourd'hui, il en a vu passer ! Artistes, comédiens, chanteurs, réalisateurs, hommes et femmes d'État, Le West a accueilli de grandes personnalités. Vous pourrez retrouver leurs portraits dans le couloir qui mène aux Salons, c'est assez impressionnant toutes ces histoires. Surtout quand on sait que c'est ici qu'est né James Bond.

Crédit photo : Hôtel Barrière Le Westminster Le Touquet

Un mythe vieux de 70 ans, mais qui fascine encore toujours

Si vous aimez bien les anecdotes, celle-ci vous donnera forcément envie de venir au Westminster ! Le 13 avril 1953, le romancier et historien britannique Ian Fleming séjourne au Touquet et donne naissance à son légendaire personnage, James Bond. Il s'est alors inspiré du Casino de la Forêt pour écrire son premier roman, Casino Royale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là !

En 1962, l'acteur Sean Connery se rend au Westminster pour signer son premier contrat sur une table du Bar ! Il signe dans le livre d'or "Thanks for the momery", tandis que, quelques années plus tard, en 1981, son successeur Roger Moore signe "What a pleasure, Bravo !", lors de son séjour à l'Hôtel.

Et après sa grande transformation, Le West a voulu rendre hommage à ce personnage qui nous a fait tant rêver en donnant à sa seule et unique Suite, le célèbre numéro de l'agent secret britannique le plus connu du monde : 007. Sur les murs de la chambre digne d'un décor de cinéma, on peut observer des portraits de Ian Fleming ou encore de Sean Connery.

Crédit photo : Pierre Le Moellic

Merci à l'agence Pascale Venot et à toutes les équipes de l'Hôtel Barrière Le Westminster Le Touquet pour ce séjour (pluvieux) mais magnifique.