Il est désormais possible de réserver une chambre d'hôtel... sur la Lune

Et si vous passiez un séjour sur la Lune ? C’est le pari fou proposé par une start-up californienne, qui projette d’implanter un hôtel sur l'astre situé à 384 400 kilomètres de la Terre.

Le tourisme spatial prend de plus en plus d’ampleur. Certaines célébrités ont déjà participé à des voyages dans l’espace, comme la chanteuse Katy Perry qui a fait partie du premier vol spatial 100% féminin. Pour le moment, cette opportunité est réservée aux plus fortunés d’entre nous, mais les entreprises sont de plus en plus nombreuses à élargir le tourisme spatial.

C'est le cas de cette société de tourisme française qui avait envisagé de proposer des dîners dans l’espace avec une vue sur la Terre. Mais ce n’est pas tout ! La start-up californienne Galactif Resource Utilization Space (GRU Space) a un projet encore plus ambitieux. Elle souhaite implanter un hôtel sur la Lune pour permettre à des visiteurs de passer un séjour sur l’astre.

Dormir sur la Lune

Dès 2032, il serait donc possible de dormir sur la Lune. Plusieurs phases de test sont prévues d’ici là puisque des équipements vont être envoyés sur la Lune en 2029 et une mission sera programmée en 2031 pour déployer des modules expérimentaux. Pour les personnes intéressées, la start-up propose de réserver sa chambre d’hôtel dès à présent.

“J’ai réalisé que je suis né à une époque où nous pouvons réellement devenir des voyageurs interplanétaires, et c’est probablement la chose la plus marquante qu’une personne puisse faire de son temps”, a indiqué Skyler Chan, fondateur de la start-up, à BFMTV.

Cinq nuits sur la Lune

L’hôtel sera entièrement construit sur Terre avant d’être transporté sur la Lune. Il sera équipé de systèmes de survie avancés afin de réguler l’oxygène et la température de l’eau dans l’établissement. Comme le précise Le Figaro, une protection contre le rayonnement et les micrométéorites sera également incluse pour les voyageurs.

Crédit photo : Skyler Chan / YouTube

Cet hôtel pourra accueillir quatre visiteurs qui pourront passer cinq nuits sur la Lune en toute sécurité, dans le confort d’un établissement haut de gamme. Par la suite, la start-up prévoit d’agrandir l’hôtel pour héberger dix personnes simultanément.

Un séjour qui a un prix

Si les candidatures sont déjà ouvertes, cette réservation a un prix. Pour le moment, le montant exact du séjour n’a pas été dévoilé, mais le coût total pourrait dépasser les 10 millions de dollars, transport compris.

Crédit photo : Skyler Chan / YouTube

Il est d’ores et déjà possible de candidater pour obtenir une chambre dans cet hôtel pas comme les autres, à condition de verser un premier acompte de 1 000 dollars, qui ne pourra pas être remboursé en cas d’annulation. Un second paiement sera ensuite demandé, de 250 000 à 1 million de dollars, afin de garantir sa place dans l’hôtel.

“Le tarif définitif n’a pas encore été déterminé, mais il dépassera vraisemblablement les 10 millions de dollars. Nous pourrons vous demander de fournir des informations et documents personnels, médicaux et financiers supplémentaires pour vérifier votre capacité à voyager et à conserver votre place. Nous vous guiderons tout au long du processus”, a indiqué GRU Space, selon Les Numériques.

Cet hôtel pourrait accueillir dans un premier lieu de riches voyageurs, liés à des missions d’entreprises privées comme SpaceX ou Blue Origine. Mais qui sait, dans quelques années, il sera peut-être possible de dormir sur la Lune à un tarif abordable ?