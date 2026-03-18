Cet hôtel rembourse ses clients s'il pleut durant leur séjour

Un hôtel a lancé une opération originale qui prévoit de rembourser les clients de son établissement s’il pleut durant leurs vacances.

Des vacances sous la pluie

La tuile quand on part en vacances, c’est qu’il pleuve durant tout le séjour. Mais que diriez-vous si l’hôtel dans lequel vous restez vous remboursait une partie de votre séjour en cas de pluie ? C’est exactement ce que propose l’établissement Éco-domaine de La Fontaine, à Pornic (Loire-Atlantique).

« Ce sera un euro de moins sur la facture par millimètre de pluie. Ils cumulent le pluviomètre du séjour à partir de 17h, qui est l'heure du check-in quand vous arrivez à l'hôtel, jusqu'à 11h le jour du départ », précise le journaliste Karim Bennani dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Cette opération, dénommée « Chouette, il pleut », s’inscrit dans le but de relancer les fréquentations de l’hôtel, en baisse ces dernières semaines.

Un euro remboursé par millimètre de pluie tombée

Crédit photo : mkos83/ iStock

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Vous l’aurez compris, plus il pleut à Pornic durant votre séjour, plus l’établissement déduit un euro sur votre facture. C’est un mal pour un bien qui permet également aux vacanciers de profiter de leur séjour malgré la pluie.

Outre son cadre magnifique à proximité de l’océan, l’opération « Chouette, il pleut » propose une nuit dans son hôtel 4 étoiles, un accès au spa, un chocolat chaud et une gourmandise faite maison en plus d’un euro remboursé par nuit à chaque millimètre de pluie, poursuit TF1.

Crédit photo : Hôtel Restaurant Éco-domaine de La Fontaine

L’offre est alléchante surtout quand on sait que la météo sera pluvieuse dès la semaine prochaine à Pornic. D’ailleurs, l’opération aurait pu coûter un bras à l’hôtel Éco-domaine de La Fontaine si elle avait été mise en place plus tôt cet hiver. Selon les données de Météo France, le mois de février 2026 a été le mois de février le plus pluvieux depuis le début des mesures en 1959. Cela en aurait fait des millimètres de pluie !

En attendant, l’hôtel de Pornic peut profiter d’une petite accalmie. L’opération « Chouette, il pleut » est mise à disposition du 16 mars au 30 avril prochain (hors jours fériés). Saisissez l’occasion pour partir vous ressourcer.