États-Unis : il a emmené sa grand-mère de 91 ans en road trip pour visiter les 63 parcs nationaux du pays

Qui a dit qu’on ne pouvait pas parcourir le monde en vieillissant ? En tout cas, ce n’est pas la nonagénaire affectueusement connue sous le nom de Grand-mère Joy et accompagnée de son petit-fils Brad Ryan qui vous dira le contraire !

Crédit : grandmajoysroadtrip / Instagram

Avant octobre 2015, Grand-mère Joy ne vivait que par procuration les voyages en plein air de Ryan dans la nature. C'était une veuve qui vivait seule depuis 20 ans. Elle écoutait les récits de son voyage sur le sentier des Appalaches et exprimait le regret de n'avoir jamais vu de montagnes, de déserts et d'autres endroits sauvages dans sa vie. Ryan, qui était à l'époque étudiant à l'Ohio State University College of Veterinary Medicine, voulait s'assurer qu'elle connaissait des endroits sauvages étonnants et l'a invitée au Great Smokey Mountain National Park. Il pensait que l'aventure qu'ils vivraient ensemble ne serait qu'une excursion ponctuelle destinée à satisfaire son besoin de voir de grands paysages, mais cette terre a transformé leur vie et a semé en elle la graine de l'exploration.

« Au cours des sept dernières années, nous avons parcouru près de 80 000 km dans 62 des 63 parcs nationaux des États-Unis » a expliqué Ryan. Après ce premier trajet épique, il a lancé une page GoFundMe qui a permis de financer un road trip d'un mois à l'été 2017, au cours duquel ils ont vu 21 parcs nationaux. Ensemble, ils ont visité des lieux de merveilles naturelles, notamment le parc national des volcans d'Hawaï, le parc national Joshua Tree en Californie, le parc New River Gorge à Lansing, en Virginie-Occidentale, et le parc national et la réserve Great Sand Dunes du Colorado. En 2021, ils ont visité les huit parcs nationaux de l'Alaska, où ils ont rencontré des animaux sauvages, fait du rafting et des randonnées près des glaciers.

Voyager avec quelqu'un, mais surtout avec quelqu'un de la famille, apporte beaucoup de joie, d'unité et parfois des défis inattendus et uniques. « La route nous a fait beaucoup de bien. Le voyage de Grand-mère Joy nous a offert d'innombrables moments d'inspiration et de gratitude. Mais nous avons aussi eu des conversations douloureuses et inconfortables. Les souvenirs sortent de l'ombre pendant que vous êtes hypnotisé par les paysages qui défilent. Chaque relation est un amalgame de doux et d'aigre, et nous nous sommes frottés à toutes ces émotions. C'est le seul chemin vers la paix » a déclaré Ryan, qui vit actuellement à Washington.

En 2019, Ryan a pensé partager leurs aventures de voyage avec leurs amis et leur famille, et a ouvert des comptes Instagram et Facebook pour publier leurs incroyables photos. Cette initiative a séduit des personnes du monde entier, et leur compte Instagram compte désormais près de 65 000 followers. À mesure que leur histoire avance, Ryan et Grandma Joy espèrent qu'ils inspireront d'autres personnes à partir en voyage. À des âges très différents (Grand-mère Joy a 92 ans et Ryan 41 ans) et à des étapes différentes de la vie, ils sont malgré tout connectés dans leur enthousiasme, leur amour de la nature et leur attitude optimiste et chaleureuse. « J’ai eu le privilège d'être témoin des possibilités illimitées qui existent pour ma vie si j'ai la chance de vivre aussi longtemps que Grand-mère Joy. Il est ridicule de se décourager de vieillir quand on a fait du rafting en eau vive avec une femme de 91 ans. Dorénavant je me concentre sur les possibilités, pas sur les limites » a confié Ryan.

De nouveaux voyages à venir

Il leur reste un seul parc à visiter pour avoir vu tous les parcs nationaux des États-Unis. Ce sera leur dernier parc national, mais, nous en sommes sûrs, pas leur dernière aventure. « Nous prévoyons de visiter le parc national des Samoa américaines, qui est notre 63e et dernier parc national américain » a fait savoir Ryan. Il a en également profiter pour en dire un peu plus sur leurs futurs projets de voyages : « elle rêve d'aller en Irlande. Je rêve de l'emmener en Afrique. Après avoir vu Grand-mère Joy explorer tant de merveilles naturelles, aucun rêve ne semble plus impossible. »

Génial, n’est-ce pas ?