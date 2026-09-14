Filez en Alsace pour visiter l'un des plus beaux villages de France et ses magnifiques maisons à colombages colorées

Il n’y a pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour visiter des lieux incontournables et magnifiques. Ce village alsacien en est la preuve.

Une escapade de conte de fées à deux heures de Paris

Vous cherchez un endroit où vous évader ce week-end tout en restant en France ? On a la destination parfaite pour vous émerveiller et vous enchanter. Située à deux heures de Paris en avion, cette petite ville alsacienne attire les touristes du monde entier.

Direction Riquewihr, l’un des plus beaux villages de France situé sur la route des vins d'Alsace. Riquewihr garde les vestiges de l’époque médiévale durant laquelle elle a été bâtie.

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Ainsi, les visiteurs peuvent arpenter les rues pavées et admirer les maisons à colombages colorées construites entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Parmi elles se trouve d’ailleurs la plus haute d’Alsace. De par sa conservation exceptionnelle, Riquewihr est souvent comparé à un village de conte de fées.

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Un village médiéval extrêmement bien conservé

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Heureusement pour les visiteurs, le bonheur ne s’arrête pas là. Dans les rues du village, vous pourrez observer les nombreuses boutiques de viticulteurs et même participer à des dégustations. Ce n’est pas pour rien qu’on le surnomme la « perle du vignoble alsacien ».

Si vous en avez encore sous le pied, pourquoi ne pas aller faire un tour du côté des remparts ? Ou d’aller voir Le Dolder, la tour de défense emblématique de Riquewihr, qui s’élève sur 25 mètres de haut ? Terminez ensuite par le musée de La Tour des voleurs, une ancienne prison de forme pentagonale du XIVème siècle avec son cachot, sa salle de garde, ses oubliettes et sa salle des tortures.

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Pour vous remettre de votre visite, optez pour l’un des nombreux bistrots traditionnels pour y dévorer le ragoût local : le baeckeoffe à base de 3 viandes (boeuf, porc, agneau), de pommes de terre, de carottes, d’oignons marinés au vin blanc. Concluez votre séjour par une dernière balade dans les rues pittoresques. Et si l’envie vous y prend, retournez-y durant les fêtes de fin d’année pour une ambiance magique.