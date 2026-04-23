On dirait une cité cachée du «Seigneur des Anneaux», mais ce village insolite se trouve à 2h de Paris

Imaginez un instant que vous marchiez sur le toit de votre voisin sans même vous en rendre compte. Imaginez des cheminées qui sortent mystérieusement du sol, au milieu des fleurs sauvages, et des fenêtres qui s'ouvrent directement dans la paroi d'une falaise calcaire. On pourrait croire à une description minutieuse de "La Comté" de Tolkien ou à un décor de film fantastique tourné en Nouvelle-Zélande. Pourtant, ce paysage irréel ne demande ni passeport, ni billet d'avion long-courrier : il se cache à seulement deux heures de Paris, au coeur de la vallée du Loir, paradis des escapades de week-end pour les Parisiens en quête de dépaysement.

Bienvenue à Trôo. Ne vous fiez pas à son nom étrange, presque onomatopéique. Ce village ne ressemble à aucun autre en France. Ici, le concept même de "rue" est bousculé par la géologie. Surnommé la capitale du troglodytisme, Trôo est une cité verticale où les habitants vivent sous la terre, ou plutôt "dans" la terre, nichés depuis des siècles dans une immense falaise de tuffeau blanc. Ce calcaire coquillier, tendre et facilement sculptable, a fait la singularité de toute une région : la Touraine et le Vendômois regorgent de ces habitats rupestres, mais Trôo en reste l'exemple le plus saisissant et le mieux conservé.

Un labyrinthe de pierre où le temps semble s'être arrêté

Dès que l'on pose le pied dans les sentiers escarpés du village, le choc visuel est immédiat. Le village s'organise sur trois niveaux de terrasses superposées, reliées par des escaliers étroits et des passages secrets que les locaux appellent des "ruettes". C'est un véritable labyrinthe à ciel ouvert où chaque recoin réserve une surprise architecturale. On s'attend à chaque instant à voir une porte ronde s'ouvrir et un Hobbit en sortir pour nous saluer.

Ce qui rend l'expérience unique, c'est cette sensation de vie cachée. Les maisons troglodytes ne sont pas de simples grottes sombres ; ce sont de véritables demeures de charme, avec leurs portes en bois colorées, leurs rideaux en dentelle et leurs jardins suspendus qui dégringolent le long de la roche. La température y est d'ailleurs une bénédiction : qu'il fasse -5°C ou 40°C à l'extérieur, l'intérieur de la roche reste immuablement à 14°C. Un luxe écologique et naturel qui fait rêver à l'heure du réchauffement climatique. Cette régulation thermique passive, exploitée depuis le Moyen Âge, est aujourd'hui redécouverte par les architectes bioclimatiques comme un modèle d'efficacité énergétique.

Les secrets bien gardés du village "Hobbit"

Mais Trôo n'est pas seulement une curiosité visuelle, c'est aussi un lieu chargé de mystères. L'un des points les plus fascinants est sans doute le célèbre "Puits qui parle". Situé sur la butte, ce puits de 45 mètres de profondeur possède une acoustique tellement exceptionnelle qu'il permettait autrefois de communiquer de façon secrète. Si vous y chuchotez un mot, l'écho vous le renvoie avec une clarté presque surnaturelle. Les légendes locales racontent que les amoureux venaient s'y confier leurs secrets les plus intimes.

En poussant l'exploration un peu plus loin, on découvre la Grotte de Yucca. Ce site emblématique permet de plonger dans l'intimité des "troglos" du XIXe siècle. On y découvre comment des familles entières ont façonné la pierre pour créer des pièces de vie, des cuisines et même des étables, le tout dans un confort surprenant. C'est un témoignage poignant d'une époque où l'homme ne s'adaptait pas seulement à la nature, il fusionnait littéralement avec elle. Le site accueille chaque année des visiteurs venus de toute l'Europe, séduits par cette authenticité brute que l'on ne trouve nulle part ailleurs en France.

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À noter également : le village abrite une collégiale romane du XIe siècle, l'église Saint-Martin, dont le clocher domine la vallée et offre un panorama à couper le souffle sur le Loir et les méandres boisés qui l'entourent. Un arrêt incontournable avant de redescendre dans les entrailles du village. Pour aller plus loin sur l'histoire complète du village troglodyte de Trôo, la fiche Wikipedia recense les grandes étapes de son occupation depuis l'Antiquité.

Pourquoi vous devez absolument y aller ce week-end

Si vous cherchez une idée de sortie qui sort des sentiers battus, Trôo est la destination ultime. Pour les photographes, c'est un paradis : la lumière de la vallée du Loir qui frappe le tuffeau blanc crée des contrastes orangés absolument magnifiques en fin de journée. Pour les randonneurs, c'est un terrain de jeu vertical qui demande un peu de souffle mais récompense chaque effort par une vue plongeante sur la rivière en contrebas.

Mon conseil d'ami : ne vous contentez pas de la rue principale. Perdez-vous dans l'escalier des cent marches, grimpez jusqu'à la collégiale Saint-Martin qui domine le site, et prenez le temps de discuter avec les habitants. Ils sont fiers de leur village "troué" et vous raconteront peut-être comment, derrière une simple petite porte dans la roche, se cachent parfois des palais souterrains de plusieurs centaines de mètres carrés.

Pour préparer votre expédition et ne rien manquer des sentiers cachés, n'hésitez pas à consulter le plan détaillé sur le site officiel du village troglodyte de Trôo, une mine d'or pour débusquer les coins les plus secrets.

Une expérience de déconnexion totale, à deux pas de la frénésie parisienne, qui vous donnera l'impression d'avoir voyagé bien plus loin que vous ne l'auriez imaginé.

Alors, seriez-vous prêt à tenter l'aventure d'une nuit sous la roche ou préférez-vous garder les pieds sur le bitume ? Partagez vos impressions en commentaire !