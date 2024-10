Il a mis toute sa vie en vente sur eBay pour vivre sur une île et raconte la plus grande menace qu'il a rencontrée

Ian Usher a mis sa vie en vente pour voyager à travers le monde il y a seize ans. Il a raconté la plus grande menace qu’il avait rencontrée durant son séjour sur une île.

En 2008, Ian Usher a décidé de tout quitter. Absolument tout. Après son divorce, le Britannique originaire de Barnard Castle a tout bonnement mis sa vie en vente sur eBay. Ian voulait un changement drastique dans sa vie. Il a donc listé tous ses biens sur le site de vente en ligne.

À l’époque, le geste de Ian avait attiré l’attention des médias du monde entier. Pour la BBC News, il avait même confié : « J'ai l'intention de sortir de chez moi avec mon portefeuille dans une poche et mon passeport dans l'autre, rien d'autre ».

Il y a quinze ans, Ian vivait en Australie avec son ex-femme. Il est finalement parti pour l’aventure et a acheté une île dans les Caraïbes. Là-bas, il a vécu une vie isolée de tout, ou presque.

La plus grande menace qu’il a rencontré sur son île

Ian Usher à droite. Crédit photo : Ian Usher

La vie de Ian a passionné les foules. Le documentariste Ben Fogle lui a même consacré un épisode dans sa série Ben Fogle: New Lives in the Wild. À première vue, Ian a réalisé son rêve, peut-être celui de beaucoup de monde aussi. Sa vie se résume à voyager, sans répondre de personne, le tout au beau milieu de paysages paradisiaques.

En 2015, Ian a vendu son île pour se consacrer uniquement aux voyages. Il se confiait à propos de son quotidien sur le sable chaud dans les colonnes de The Daily Star. « Il y a vraiment un mélange de hauts et de bas quand on essaie de faire quelque chose en partant d'aussi loin », reconnaissait-il.

Crédit photo : Ian Usher

Coupé du monde, Ian a indiqué avoir appris l’espagnol, à construire une maison et à naviguer. Et s’il ne s’est jamais senti en danger sur son île, Ian a admis que les voleurs représentaient un problème.

« Le plus gros problème était le vol si vous n’étiez pas là pour surveiller vos affaires. Il y a un peuple autochtone local qui vit là-bas et l'idée de quelqu'un qui part en vacances leur était étrangère, donc si vous disparaissez pendant quelques semaines, ils vont penser : “Oh, ce type n'a pas besoin de son toit, de ses meubles, il est parti” ».

Heureusement pour lui, Ian n’a jamais eu de graves problèmes sur l’île ou en voyage. Aujourd’hui âgé de 61 ans, Ian poursuit son aventure à la conquête du globe.