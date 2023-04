Il trouve une rare pièce du Moyen-Âge à l'effigie de Charlemagne et la vend sur eBay pour construire la maison de ses rêves

Un homme a récemment vendu une pièce de monnaie qu’il avait reçue en héritage pour pouvoir construire sa maison.

Réaliser le projet de ses rêves, c’est déjà magnifique. Mais quand, en plus, cela devient possible grâce à un petit coup de pouce du destin, c’est encore plus beau.

Un homme plutôt chanceux vient d’en faire l’expérience après avoir enfin exaucé un souhait qui lui tenait particulièrement à cœur.

Ce Français, qui voulait construire sa propre maison, a en effet pu concrétiser le projet de toute une vie grâce à la vente d’une pièce rarissime qu’il avait reçue en héritage.

Il construit la maison de ses rêves grâce à une… pièce à l’effigie de Charlemagne

Cette histoire, dont se font l’écho nos confrères de Géo.fr, commence il y a plusieurs mois lorsque cet homme décide de se faire construire une maison.

Problème, il ne dispose que d’un budget très limité et ne peut donc pas mener ce projet à bien.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Forcément déçu, il se met alors à trier de vieilles affaires et tombe sur une boîte de pièces de monnaies héritée de son défunt grand-père, un ancien fermier de la région parisienne.

En farfouillant son contenu, il découvre un denier romain (denarius) à l’effigie de Charlemagne. Sans être connaisseur, il se doute néanmoins que cette pièce est rare et qu’elle doit avoir de la valeur.

Il décide alors de la mettre en vente aux enchères sur le site spécialisé eBay, en espérant y tirer un bon prix pour pouvoir enfin construire la maison de ses rêves.

Peu de temps après, un expert qui tombe sur l’annonce contacte alors un collectif de musées d’Aix-la-Chapelle (Allemagne), lieu où jadis Charlemagne avait installé la capitale de son empire. Le directeur de ce collectif tente alors une enchère qui sera acceptée, comme le raconte le site Live Science.

Manifestement, le prix - qui n’a pas été communiqué - était suffisant aux yeux du vendeur qui a immédiatement dit oui à cette offre. On imagine qu’il n’en attendait pas tant.

Vieille d’environ 1 200 ans, la fameuse pièce en argent représente donc Charlemagne et comporte les inscriptions « IMP » (« Imperator ») et « AVG » en référence à l’empereur Auguste.

Gravure représentant Charlemagne. Crédit photo : Wikimedia Commons

Il faut savoir en effet que Charlemagne, déjà roi des Francs, avait été couronné empereur romain en l’an 800 par le pape Léon III après avoir été le premier souverain, depuis la chute de Rome, à unifier l’Europe occidentale et centrale.

Ce qui explique donc la présence des deux mentions précédemment citées sur la pièce de monnaie.

Celle-ci, qui mesure 1,9 centimètre de diamètre, est rarissime puisqu’il n’en existerait que 50 exemplaires à travers le monde.