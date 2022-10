Ce photographe immortalise des lieux abandonnés à travers l'Europe grâce à de superbes clichés

Synagogue en Roumanie, château en France, hôpital en Ukraine… Le photographe Romain Thiery immortalise des lieux abandonnés en Europe et c'est bluffant.

Romain Thiery est devenu connu grâce à ces clichés autour du monde immortalisant des pianos dans des lieux abandonnés. Comme si le temps s’arrêtait dans certains lieux, le photographe professionnel aime capturer ces lieux où la vie semble parfois être arrêtée trop brutalement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ROMAIN THIERY (@romainthiery)

Des lieux marqués par l’histoire

Pour trouver le lieu parfait, le photographe erre des heures dans des lieux inédits et plonge dans des espaces vides. Son but ? Trouver des éléments de la vie que les gens considèrent comme morts et les capturer avec son appareil photo, comme il l’explique au média Bored Panda.

Dans son dernier projet, Romain Thiery a choisi de mettre en lumière des lieux abandonnés en Europe. Ainsi, entre l’Ukraine, la France, l’Italie et même l’Allemagne ou la Roumanie, le professionnel immortalise des endroits insolites et parfois chargés d’histoire. Que ce soit une église laissée à l’abandon, un hôpital désaffecté ou encore un château d’époque, le rendu est incroyable.

On vous laisse découvrir ces dernières photographies.

#1 Une synagogue abandonnée en Roumanie

Crédit : Romain Thiery

#2 Une maison abandonnée en Italie

Crédit : Romain Thiery

#3 Un hopital abandonné en Italie

Crédit : Romain Thiery

#4 Un hopital abandonné en Ukraine

Crédit : Romain Thiery

#5 Un chateau abandonné en Italie

Crédit : Romain Thiery

#6 Un chateau abandonné en France

Crédit : Romain Thiery

#7 Un chateau abandonné en France

Crédit : Romain Thiery

#8 Une école de musique en Italie

Crédit : Romain Thiery

#9 Une usine en Italie

Crédit : Romain Thiery

#10 Une église en France



Crédit : Romain Thiery