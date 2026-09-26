Sur une île japonaise, ils achètent 7 500 dollars une maison vide depuis dix ans et la transforment en hébergement pour voyageurs

Un couple originaire de la Nouvelle-Orléans s’est installé au Japon pour rénover des maisons abandonnées. Le résultat est magnifique et attire de nombreux visiteurs.

Dani et Evan Benton ont transformé une maison restée vide pendant dix ans en hébergement touristique sur l’île japonaise d’Ōmishima. Achetée en 2023 pour l’équivalent de 7 500 dollars, elle leur a ensuite demandé un budget de 29 000 dollars pour les travaux, l’équipement et les démarches nécessaires à la location. À l’automne 2024, ils annonçaient environ 14 000 dollars de recettes, et non de bénéfice net.

Avant cette aventure, ils vivaient dans une petite ferme à La Nouvelle-Orléans, où ils avaient appris à jardiner, élever des abeilles et des poules et vendre leurs produits. Après quinze mois au Mexique comme gardiens de maisons et d’animaux, ils se sont installés au Japon en 2023. Leur projet associait une activité d’accueil à leur envie de poursuivre l’agriculture et l’apiculture.

Une maison à 7 500 dollars, mais un budget plus large

Construite en 1953, l’habitation était une « akiya », autrement dit une maison vacante, et non une catégorie architecturale. Celle-ci possédait bien le charme traditionnel recherché : grosses poutres en bois, toit de tuiles, portes coulissantes et tatamis. Sur leur site, les Benton précisent que les 7 500 dollars correspondent à la conversion du prix au moment de l’achat.

Avec les frais liés à l’acquisition, ils situaient la dépense initiale autour de 9 000 dollars. Dans leur entretien avec Cheap Houses Japan, ils détaillent ensuite trois postes : environ 19 000 dollars de rénovation, 5 000 dollars de mobilier et d’équipements, puis 5 000 dollars pour les exigences de location et l’accompagnement administratif. Soit quelque 38 000 dollars pour acheter la maison et la préparer à accueillir des voyageurs.

Le couple a réalisé l’essentiel des travaux lui-même : tri des objets laissés sur place, nettoyage approfondi, remise en état du bois et réparation des panneaux coulissants. Des artisans locaux sont intervenus notamment pour l’électricité et l’installation d’un chauffe-eau au kérosène. Dani et Evan ont vécu dans l’habitation pendant le chantier.

Crédit photo : Benton Homestead

Le calendrier était serré. Selon leur entretien, ils voulaient accueillir leurs premiers clients avant leur demande de prolongation de visa, afin de montrer la viabilité de l’activité. La préparation à la location comprenait aussi des détecteurs de fumée dans chaque pièce et une signalisation de sortie restant éclairée en cas de coupure électrique.

Préserver l’esprit d’une maison japonaise

La Benton Guesthouse a ouvert en novembre 2023, comme le couple l’expliquait dès son entretien publié au début de 2024. Plutôt que d’effacer l’histoire des lieux, les propriétaires ont restauré des objets anciens pour les intégrer à la décoration. Sur Benton Homestead, ils présentent un intérieur simple, fidèle à l’époque de construction, mais doté de commodités modernes.

Le couple résumait ainsi l’atmosphère recherchée :

“Un soin et des efforts considérables ont été consacrés à la décoration de la maison dans le style de l’ère Showa, qui a duré de 1926 à 1989. Nous souhaitions que nos invités aient l’impression d’entrer dans la maison d’une grand-mère japonaise”

Le fonctionnement est celui d’une location intégrale : un seul groupe réserve la maison à la fois, sans espaces partagés avec d’autres clients. Les propriétaires n’habitent pas sur place, mais vivent à proximité. Le logement comprend notamment une cuisine équipée, des espaces de couchage de styles japonais et occidental ainsi qu’un espace couvert pour ranger les vélos.

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Crédit photo : Benton Homestead

14 000 dollars de recettes pendant les premiers mois

Le chiffre de 14 000 dollars a été relayé à l’automne 2024, notamment par Moneywise, qui reprend le témoignage de Dani publié par CNBC. Il concerne les recettes de la maison depuis son ouverture en novembre 2023. Il ne faut donc pas le lire comme une somme restant dans leur poche après toutes les dépenses, ni comme la preuve que l’investissement initial était déjà remboursé.

L’emplacement explique une partie de leur stratégie. Ōmishima se situe sur le parcours du Shimanami Kaido, fréquenté par les cyclistes. Les Benton présentent leur maison comme une étape permettant de couper le trajet ou comme une base pour explorer les îles voisines sur plusieurs jours. Ils proposent également leur aide pour réserver un restaurant avant l’arrivée des voyageurs.

Leur expérience de l’accueil ne commençait d’ailleurs pas au Japon : dans leur entretien avec Cheap Houses Japan, ils expliquent avoir déjà exploité un Airbnb dans leur ferme de La Nouvelle-Orléans. Ils abordaient ainsi cette nouvelle activité avec une expérience des séjours touristiques, tout en découvrant les démarches et les contraintes propres à leur maison japonaise.

Sources : Cheap Houses Japan, entretien avec Dani et Evan Benton et Benton Homestead