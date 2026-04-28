Désespérés, les habitants de cette ville n'en peuvent plus des touristes et veulent déménager

Il existe des villes dans le monde qui deviennent invivables à cause du surtourisme. C’est le cas d’une ville en particulier, où les locaux songent à déménager, exaspérés par la surfréquentation.

Certaines villes sont très appréciées des touristes… voire trop. En effet, il existe des destinations dans le monde où la surfréquentation est très importante, et cela a un impact négatif sur les habitants. C’est par exemple le cas à Barcelone où une zone à selfies a été créée à la Sagrada Familia, car les habitants étaient agacés par les touristes qui bloquaient le passage devant le monument.

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C’est également le cas dans les îles Canaries, qui sont devenues trop touristiques. Désormais, les locaux ont des problèmes de transports et ne parviennent plus à acheter un logement à cause de la surfréquentation.

Une ville surpeuplée

Le Japon n’est pas épargné non plus par l’affluence des touristes. À Kyoto, la taxe de séjour a drastiquement augmenté afin de faire fuir les visiteurs. Une autre ville du pays est également impactée par ce fléau. Il s’agit de Fujiyoshida, située au pied du célèbre Mont Fuji. Dans cette commune de 46 000 habitants, des touristes en masse se pressent tous les jours pour prendre une photo de la montagne.

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Cependant, les habitants ne supportent plus ces visiteurs, toujours plus nombreux. Là-bas, la vie quotidienne est devenue invivable, d’autant plus que les locaux font face à des incivilités de la part des visiteurs, qui laissent leurs déchets par terre ou ne respectent pas les règles de vie japonaises.

Les locaux désespèrent

L’incivilité est grandissante à Fujiyoshida. Dans la ville, la rue Shimoyoshida Honsho, qui offre une vue magnifique sur le Mont Fuji, est tellement remplie de touristes qui prennent des photos au milieu de la route que le trafic est impacté. Le parc Arakurayama Sengen, d’où l’on peut voir la montagne en intégralité, est également bondé.

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Pour lutter contre le surtourisme, une association a été créée par Junichi Horiuchi. Cet habitant a pris cette décision après s’être cassé près de 30 os l’année dernière, alors qu’il roulait à vélo et qu’il cherchait à éviter un groupe de touristes qui se prenait en photo devant le Mont Fuji.

“Je veux que les touristes respectent la culture japonaise et ses règles. Il faut s’adapter aux coutumes locales, et pas seulement suivre ses propres manières et ses propres sentiments”, a-t-il déclaré au New York Times.

Malheureusement, de plus en plus d’habitants envisagent de fuir et de déménager de Fujiyoshida. De son côté, la ville a pris quelques mesures pour tenter de limiter le surtourisme, en annulant notamment son traditionnel Festival des cerisiers, organisé chaque année pour célébrer le printemps. Mais malgré cette annulation, les touristes sont toujours aussi nombreux et les locaux perdent patience.