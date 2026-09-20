Les fans de Pokémon peuvent passer une nuit dans une Poké Ball grandeur nature au Japon

Arrêtez tout ! Les fans de Pokémon peuvent désormais passer la nuit dans une véritable Poké Ball géante.

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La Poké Ball géante

De quoi passer une nuit digne de Ronflex !

À l’occasion du 30e anniversaire de la franchise Pokémon, la marque japonaise NOT A HOTEL s’associe à la célèbre licence pour proposer une expérience hôtelière pour le moins insolite.

Et pour cause : les fans de cet univers peuplé de créatures fantastiques auront la chance de passer la nuit à l’intérieur d’une immense Poké Ball, rapporte le magazine américain People.

Et si vous séjourniez dans une véritable Poké Ball au Japon ?

Comme le précisent nos confrères, cet hébergement est situé à Tomakomai, une ville portuaire située de l’île de Hokkaidō, au Japon.

À l’instar d’une vraie Poké Ball, un gadget utilisé pour capturer, transporter et stocker les Pokémon, la structure est en forme de boule rouge et blanche.

Mesurant environ trois mètres de diamètre, cette chambre d’hôtel renferme un lit circulaire, un écran sphérique affichant des images de Pokémon, de la climatisation, ainsi qu’une grande fenêtre incurvée en acrylique, permettant d’admirer les paysages environnants.

Sans réelle surprise, cette Poké Ball grandeur nature renferme plusieurs clins œil à des créatures appréciées des fans.

La salle de bain arbore par exemple des carreaux colorés s’inspirant de Ronflex, réputé pour dormir constamment et manger de grandes quantités de nourriture.

Ce n’est pas tout. Grâce au système de maison connectée de NOT A HOTEL, les visiteurs peuvent sélectionner leur Pokémon préféré sur un iPad installé dans la chambre.

Une fois leur choix effectué, l’éclairage s’adapte à celui-ci pour créer une ambiance à ses couleurs. Sympa, n’est-ce pas ?

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Un tirage au sort est prévu

Cette collaboration marque également le troisième anniversaire de Pokémon Sleep, un jeu mobile qui permet de suivre et d’enregistrer son sommeil en plaçant son smatphone sur son oreiller.

Au réveil, les joueurs découvrent des Pokémon aux habitudes nocturnes similaires aux leurs. Une question est sur toutes les lèvres : comment réserver ce lieu d’exception ? Hélas, il est impossible de le louer sur le site.

La Poké Ball géante Crédit Photo : Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

Selon People, NOT A HOTEL sélectionnera dix groupes de deux personnes dans le cadre d’un tirage au sort organisé sur les réseaux sociaux.

Si vous souhaitez tenter votre chance, vous devez suivre le compte officiel de Pokémon Sleep sur X, télécharger l’application, publier sur X un message en lien avec la campagne, puis remplir un formulaire de participation disponible en ligne.

De leur côté, les résidents japonais âgés de 18 ans et plus ont jusqu’au mercredi 30 septembre pour participer.

La Poké Ball géante Crédit Photo : Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

Les heureux gagnants auront l’occasion de séjourner dans la Poké Ball pendant deux jours et une nuit, à une date comprise entre le jeudi 8 octobre et le dimanche 18 octobre, avec le dîner et le petit-déjeuner inclus.

Pour l’instant, aucune date pour le tirage au sort n’a été dévoilée. Affaire à suivre… et surtout, bonne chance !

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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