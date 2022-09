L'ancien ranch du chanteur Johnny Cash en vente à près de 2 millions d'euros

Ce ranch d’exception est en vente à près de 2 millions d’euros et vous allez halluciner.

Avis aux fans du chanteur Johnny Cash, c’est peut être le moment de réaliser un rêve. L’ancien ranch de la star, décédée en 2003, est en vente pour la modique somme de 1,85 millions de dollars, soit environ 1,8 millions d’euros. Une propriété située dans le comté de Ventura en Californie aux Etat-Unis que Johnny Cash avait acheté en 1961 avec son épouse de l’époque. Elle se compose de nombreuses chambres, d’une piscine, d’un studio, de plusieurs salles de bain et d’une cuisine ouverte.



Crédit : Insider

Crédit : Insider

Un ranch dans son jus

Après leur divorce, le ranch avait été vendu quelques années plus tard à des propriétaires fans du chanteur. Résultat : la propriété de plus de 2 000 hectares est presque restée comme à l’époque où le chanteur y résidait.

Chip Hickman et son épouse avaient acheté la propriété en 2003, ils ont choisi de la mettre en vente en 2022. Interrogé par Insider, le propriétaire a déclaré : "J'ai pris ma retraite il y a trois ans après une longue carrière de pompier, et mes enfants grandissent et vont à l'université. Mes beaux-parents sont décédés et il est temps pour nous de réduire un peu les espaces.”

Il s’est également confié sur ce qu’il aimait dans cette maison pleine d’histoire :"Il n'y a pas de lumières de la ville qui s’invitent dans le ciel nocturne. Il y a aussi de nombreux animaux sauvages à observer, notamment des cerfs, des renards, des faucons, des ratons laveurs, des hiboux, des écureuils et des oiseaux chanteurs." Il a finalement conclu : "La maison est une capsule temporelle virtuelle, comme si Johnny y était encore.”

Les propriétaires espèrent que les futurs acheteurs seront des fans inconditionnels de Johnny Cash. Une chose est sûre, cette propriété est bluffante.

Crédit : Insider



Crédit : Insider

Crédit : Insider

Crédit : Insider

Crédit : Insider



Crédit : Insider

Crédit : Insider