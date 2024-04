Voyager en jet privé pour le prix d'un vol éco, c'est possible dans ce « palace des airs »

Vous cherchez à voyager dans le plus grand des conforts et des luxes, sans y laisser un bras ? Voici la solution idéale signée Four Seasons.

Et si vous pouviez voyager en jet privé pour le prix d’un vol économique ? C’est l’offre inédite que propose le nouveau jet privé de Four Seasons. Et cela peut être la solution idéale pour un voyage en famille ou entre amis - à un tarif (presque) abordable.

Des prestations luxueuses

Four Seasons propose à ses voyageurs un vol dans son jet privé pour 108 000 euros par jour pour la destination de votre choix. Pas d’affolement, on sait, ça fait un petit budget. Sauf, que cet avion est disponible pour accueillir 48 passagers. Ainsi, si vous divisez les frais, vous pourrez vous offrir un aller simple pour environ 2300€. L’équivalent du prix d’un vol aller-retour en classe économique pour se rendre de Paris à Sydney par exemple, hors période creuse.



Crédit photo : Four Seasons

En voyant les choses du bon côté, mieux vaut voyager dans son jet privé entre amis ou en famille, plutôt que dans un vol économique, long-courrier et public. N’est-ce pas ? Bien entendu, même si le tarif reste plus attractif, le coût n’en reste pas moins très élevé et on se doute qu'il faudra y réfléchir à deux fois. Cependant, les prestations proposées dans ce jet privé, ont de quoi faire rêver. Renommé le “palais des airs”, cet avion a tout d’un hôtel de luxe. Fauteuils en cuir, lits, salles de bains, bar, grands salons, connexion Wifi, iPad connectés… Tout le confort est au rendez-vous. Un palace dans les airs qui comprend le service de dix membres d'équipage en vol, dont trois pilotes, un ingénieur et six membres d'équipage de cabine.

Crédit photo : Four Seasons

Un service de haut vol

Une fois la réservation effectuée, les membres de l'équipe Four Seasons travailleront avec chaque groupe pour créer un itinéraire personnalisé. Moyennant un coût supplémentaire, l'équipe peut tout organiser, des transferts terrestres à l'hébergement en passant par les repas et visites sur place. Comme le rapporte le Daily Mail, Marc Speichert, vice-président exécutif et directeur commercial, a déclaré lors d’une interview : “Nous sommes ravis d'offrir cette extraordinaire opportunité d'affrêter le Four Seasons Private Jet pour la première fois, en réponse aux nombreuses demandes que nous avons reçues de familles et de groupes d'amis intéressés.”

Crédit photo : Four Seasons

À noter cependant que cet avion n’est pas disponible toute l’année. Le jet privé Four Seasons est disponible pour une durée limitée comprise entre le 4 et le 26 août et le 20 et le 27 décembre. Dernière information et pas des moindres : “l'avion immatriculé au Royaume-Uni a une autonomie de huit à neuf heures pour les vols sans escale et n'est autorisé qu'à un seul point d'entrée au départ aux USA.”