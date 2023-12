“Un joyau insulaire” : cette région à la fois luxueuse et insolite sera idéale pour vos prochaines vacances !

L’île de Phuc Quoc au Vietnam, est devenue en quelques années LA destination à privilégier pour des vacances farniente, mais aussi pour faire la fête. Voici pourquoi.

Vous ne savez pas où partir prochainement en vacances ? Cela tombe bien ! On vous présente l’île de Phuc Quoc au Vietnam.

Véritable joyeux insulaire, l’île est reconnue comme l’endroit le plus populaire de ces prochaines années : le TIME Magazine, a désigné Phu Quoc comme l'un des "100 meilleurs endroits du monde" et Condé Nast Traveler l’a élue “meilleure île du monde en 2023”.



Sun Group

Une île aux mille atouts

Sur cette île, tout est possible : s’offrir un séjour de détente dans un établissement de luxe, ou bien, s’autoriser une expérience de fête et de découvertes uniques, au Vietnam. D’ailleurs, Phuc Quoc devient même très prisé par les stars, puisque des artistes connus, comme le groupe Maroon 5, s’y rendent le 16 décembre prochain pour donner un concert exceptionnel. Destination prometteuse, l’île ne compte pas s’arrêter là.

Aujourd’hui, le Sun Group, l’un des principaux acteurs de l’hôtellerie, du divertissement et des infrastructures au Vietnam, a décidé d’offrir une nouvelle ère, encore plus insolite et luxueuse à l’île, avec des resorts toujours plus exceptionnels.

Le groupe a su s’imposer avec des établissements inédits comme le JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, le New World Phu Quoc Resort. Plus récemment, le groupe a signé un accord historique avec Marriott International qui permettra de proposer deux autres hôtels de luxe sur l'île, désignés par des architectes de renom.

Vous l'aurez compris, Phu Quoc offre une gamme à couper le souffle de sites naturels et culturels, mais pas seulement. C’est aussi le lieu idéal pour se divertir : avec des sports nautiques, de la plongée et du snorkeling. Il est même possible d’emprunter le téléphérique de Thom, reconnu par Guinness World Records. Le but ? Découvrir une vue imprenable sur l'île.

En clair, Phuc Quoc, est le lieu le plus attractif de 2023 et nous promet encore de belles surprises pour les années suivantes.

Restés connectés et prenez vos billets !