L'Arabie Saoudite va construire le plus grand bâtiment du monde, d'une envergure gigantesque

D’ici quelques années, le plus grand bâtiment au monde pourrait se trouver en Arabie Saoudite. Découvrez en plus sur cet incroyable projet.

Dans le monde, il existe de nombreux bâtiments qui semblent rejoindre les étoiles. C’est le cas de cet immeuble gigantesque dans lequel vivent 20 000 personnes sans jamais en sortir, mais aussi de ce nouveau gratte-ciel à New York de plus de 1 200 mètres de haut. Jusqu’à présent, le bâtiment le plus grand au monde n’est autre que le Burj Khalifa, à Dubai. Cependant, il pourrait bientôt être détrôné par un autre projet ambitieux.

Crédit photo : Public Investment Fund / YouTube

En effet, l’Arabie Saoudite envisage de construire un gigantesque gratte-ciel qui ne battra pas des records par sa taille, mais par son envergure. On vous en dit plus.

Un gigantesque bâtiment

Baptisé Mukaab, il s’agit d’un énorme bâtiment en forme de cube de 400 mètres de côté, qui pourrait héberger une vingtaine d’Empire State Buildings. À l’intérieur, on retrouvera “une multitude d’attractions commerciales, culturelles et touristiques, ainsi que des unités résidentielles et hôtelières, des espaces commerciaux et des installations de loisirs”, comme le précise le Fonds d’investissement public saoudien relayé par Futura Sciences.

Crédit photo : Public Investment Fund / YouTube

Ce bâtiment pourra héberger plus de 400 000 personnes. La première phase de construction devrait s’achever d’ici 2030 et dès cette année, plus de 8 000 logements seront créés pour accueillir 35 000 visiteurs. Mukaab sera construit au cœur de New Murabba, un nouveau centre-ville situé à une vingtaine de minutes en voiture de l’aéroport de Riyad. Une prouesse architecturale qui donne le vertige !