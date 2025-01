Neom, la ville futuriste de 170 km devient l'enfer sur Terre avant même sa création

Plus grand projet de construction au monde, la ville futuriste de Neom, en Arabie Saoudite, semble tourner au fiasco avec plusieurs décès d’ouvriers.

L’Arabie Saoudite voit grand, très grand. Dans le cadre de son programme baptisé “Saudi Vision 2030”, visant à diversifier l’économie du pays au-delà de l’exploitation du pétrole, le royaume saoudien a entrepris d’immenses projets dont la construction de la ville de Neom.

Neom a l’ambition de devenir la ville du futur qui comprendra des scientifiques et balnéaires, entre hôtels de luxe, moyens de transports novateurs et écoresponsables. Elle comprendra notamment une ville nommée The Line, supposée être deux gratte-ciel de 170 km de long.

Cependant, le chantier dantesque est loin de se passer dans les meilleures conditions, bien au contraire. Les retards s’accumulent tellement que les 170 km de long ne devraient finalement mesurer que 2,4 km en 2030. De plus, avec sa structure en miroire, The Line pourrait provoquer la mort de millions d’oiseaux.

Crédit photo : Neom

Au-delà de ces retards de chantier, ce sont surtout les conditions de travail des ouvriers, migrants pour la plupart, qui sont au coeur de la polémique. Le Wall Street Journal a recueilli de nombreux témoignages. La présence de dizaines de milliers de travailleurs a entraîné une surpopulation dans des camps en plein désert.

Ces camps n’auraient pas été construits dans les normes et des rapports médicaux des cliniques des camps de travailleurs, consultés par le Wall Street Journal, font état de cas de viols, de tentatives de meurtres et suicides parmi la population ouvrière. Par exemple, un travailleur s’est taillé les poignets en se plaignant de ne pas avoir été payé.

Crédit photo : Neom

Un “Far West” en plein désert saoudien

Une manifestation violente a d’ailleurs eu lieu au printemps 2023 pour protester contre la nourriture proposée dans les camps ouvriers. En outre, la sécurité routière est devenue un véritable défi entre les camions de chantiers, les pick-up surchargés et les voitures des cols blancs qui se croisent sur des routes de fortune.

En novembre 2024, Neom a signalé cinq accidents mortels sur les lieux de travail et sur les routes en une semaine, selon d’anciens et d’actuels employés, décrivant l’endroit comme un véritable “Far West”. Qui plus est, des témoignages ont signalé la présence d’enfants travailleurs, notamment un enfant de 8 ans aperçu en train de conduire un camion-citerne ayant percuté une camionnette transportant deux ouvriers.

Crédit photo : Neom

Des rapports indépendants commandés par Neom en 2022 soulignent l’absence d’un plan d’urgence global et le manque de moyens pour faire face à l’ampleur du projet. Si des améliorations (campagnes de sécurité routière, hôpital sur site, cliniques et hélicoptères pour les urgences) ont été entreprises, les incidents graves se poursuivent.

Malheureusement, malgré tous ces problèmes, l’Arabie Saoudite, par le biais de son prince hériter Mohamed Ben Salmane, ne compte pas renoncer à son projet pharaonique. Pour rappel, le pays accueillera les Jeux Asiatiques d'hiver 2029 et la Coupe du monde de football 2034.