Découvrez l'intérieur de cet immeuble gigantesque où 20 000 personnes vivent sans jamais en sortir

Pour la première fois, l’immense bâtiment chinois dévoile son intérieur somptueux. Les plus fortunés ont accès aux appartements les plus spacieux.

Il y a quatre mois, nous vous présentions le Regent International, un immense bâtiment de plus de 260 000 mètres carrés et 205 mètres de haut, en Chine.

Outre sa taille démesurée, cet immense complexe situé dans le quartier des affaires de Hangzhou a la particularité de posséder tout ce qu’il faut pour vivre, comme des supermarchés, une aire de restauration, des centres de loisirs ou encore des salons de coiffure, répartis sur les 39 étages. Au point que les 20 000 habitants n’ont même plus besoin de quitter l’immeuble.

Sauf que jusqu’à maintenant, personne, hormis les résidents, n’avait idée de ce à quoi ressemblait l’intérieur de l’immeuble. Seul l’extérieur et la forme en S du bâtiment nous ont été présentés sur TikTok.

Ce tort est désormais réparé puisque le site expat-home vient de partager des photos inédites.

Un complexe luxueux qui a un prix

Sur la première photo partagée, on peut voir que le design intérieur est très impressionnant. Par ailleurs, les appartements sont dotés d’une configuration différente. Comme on peut le voir, les couloirs sont ornés de marbre, ce qui confère aux lieux une atmosphère plutôt luxueuse et qui rappelle les grands hôtels.

On découvre ensuite des images d’une salle de gym, spacieuse, et très bien équipée en machines. Dans les appartements, c’est une décoration sobre et moderne qui ressort. De plus, certains appartements offrent une vue imprenable sur la Century City de Qianjiang.

Cependant, il est important de rappeler que ces beaux appartements ont un prix élevé : entre 800 et 850 euros par mois pour une surface allant de 54 à 60 mètres carrés. Ajoutez un supplément de 80 à 90 euros pour la wi-fi, le nettoyage et les commodités.

Pour les budgets plus modestes, les appartements à disposition sont plus petits et ne possèdent pas de fenêtres ! Leur prix est situé aux alentours de 202 euros par mois.

