« Nous sommes beaucoup plus heureux ici qu'aux États-Unis » : après l'ouragan Harvey, cette famille est partie vivre au Costa Rica avec 30 000 dollars par an

Une famille dont la maison a été détruite lors de l’ouragan Harvey, en 2017, a décidé de quitter les États-Unis pour le Costa Rica, dans l’espoir d’y mener une vie moins chère et meilleure.

En août 2017, Kema Ward-Hopper et sa famille ont vécu un drame : l’ouragan Harvey a détruit leur maison à Houston, aux États-Unis. Après avoir elle aussi perdu sa maison, une Américaine a choisi de vivre avec ses enfants dans un Boeing transformé en maison.

Ils ont alors décidé de s’installer au Costa Rica pour prendre un nouveau départ dans un cadre idyllique et profiter de meilleures conditions de vie, à l’instar de cette famille américaine qui a divisé ses dépenses en deux en s’installant à Lisbonne.

Une famille américaine s’installe au Costa Rica après l’ouragan Harvey

Après avoir perdu leur propriété, Kema, 41 ans, et son époux Nicholas, 43 ans, ainsi que leur fille Aaralyn, alors âgée de 9 ans, ont vécu dans un petit appartement. Tous avaient le moral au plus bas.

Interrogée par CNBC Make It, la mère de famille se souvient qu’il n’y avait aucune « perspective d’amélioration ».

Face à cette situation, son époux lui a proposé de quitter le pays pour vivre au Costa Rica. Une évidence selon lui. Le couple s’était en effet marié là-bas en 2016 et avait hâte d’y retourner.

Les Ward-Hopper se sont rendus sur place en juillet 2018 pour explorer les différents quartiers le long de la côte nord du Costa Rica et trouver l’endroit idéal pour commencer leur nouvelle vie, tout comme ce Hongkongais qui a posé ses valises en Malaisie.

Ils ont fini par signer un bail d’un an pour une maison au milieu de la jungle sur la péninsule de Nicoya. Une demeure qui disposait alors de deux chambres et d’une salle de bain, sur un terrain de 2,8 hectares.

La propriété possédait aussi une cuisine extérieure ainsi qu’une vue panoramique sur l’océan Pacifique. Outre ce paysage de carte postale, le loyer n’était que de 500 dollars (environ 450 euros) par mois.

Une meilleure qualité de vie

Six ans plus tard, les Ward-Hopper s’étaient installés définitivement au Costa Rica, faisant une croix définitive sur tout retour dans leur pays natal.

« Nous sommes beaucoup plus heureux ici qu’aux États-Unis », confie Kema.

Avant son départ des États-Unis, la quadragénaire a appris qu’elle souffrait d’un cancer du sein. Elle assure que son installation à Nicoya lui a fait le plus grand bien. Depuis 2017, elle est en rémission.

La péninsule de Nicoya fait partie des cinq zones bleues de la planète. Il s’agit de régions où l’on vit le plus longtemps. Climat, qualité de l’air, alimentation, meilleure santé, moins de stress… Ces zones réunissent plusieurs facteurs propices à la longévité.

Kema et Nicholas affirment tous deux avoir constaté des bienfaits immédiats sur leur santé : ils tombent moins souvent malades, se sentent plus énergiques et moins stressés.

La naissance de leur fils Nico en 2020 a ravi tout le monde. Son arrivée a également permis à toute la famille d’obtenir le statut de résidents permanents au Costa Rica.

Crédit Photo : Kema Ward-Hopper

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Le couple s’en sort avec 30 000 dollars par an

Avant le grand départ, les Ward-Hopper ont quitté leurs emplois respectifs d’analyste de recherche et de courtier en prêts hypothécaires pour se lancer dans de nouvelles carrières en tant qu’entrepreneurs.

Kema cumule désormais quatre activités à temps partiel : coach de santé et de remise en forme, professeure d’espagnol, organisatrice de retraites de bien-être et autrice.

De son côté, son compagnon dirige une entreprise de logistique à distance. Le couple vit avec environ 30 000 dollars par an (environ 26 700 euros). Une somme qui couvre largement les dépenses quotidiennes.

Au total, le couple dépense environ 2 582 euros par mois. Les courses représentent 1 065 euros mensuels, tandis que le loyer et les charges s’élèvent à près de 558 euros. Enfin, Kema et Nicholas déboursent aussi de l’argent pour les assurances, l’essence ou encore les abonnements.

En mai 2023, ils ont déménagé dans une maison de trois chambres et deux salles de bains à Nicoya, plus proche de l’école publique et gratuite d’Aaralyn.