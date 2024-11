Où se trouvent les «zones bleues», ces régions du monde où l'on vit le plus longtemps ?

Dans le monde, il existe cinq "zones bleues", des lieux où les habitants vivent plus longtemps et en meilleure santé. Voici où se situent ces zones.

L’espérance de vie n’est pas la même partout. En effet, elle peut différer selon notre mode de vie, mais aussi selon l’endroit où nous habitons. En France, l’espérance de vie augmente et l’on recense de plus en plus de centenaires dans le pays. Il existe même un village en particulier où les habitants auraient une espérance de vie plus longue.

Crédit photo : iStock

En plus de cette ville française, il existe d’autres territoires dans le monde où l’espérance de vie est particulièrement élevée. Ces lieux sont qualifiés de "zones bleues".

Où vit-on le plus longtemps ?

Malheureusement, il n’existe pas de zones bleues en France. Il faudra donc faire vos valises si vous voulez habiter dans l’un de ces territoires. Selon France Bleu, on recense cinq zones bleues dans le monde : la province de Nuoro en Sardaigne, l’île d’Ikaria en Grèce, l’île d’Okinawa au Japon, la péninsule de Nicoya au Costa Rica et la ville de Loma Linda en Californie.

Crédit photo : iStock

Mais pourquoi ces lieux sont-ils qualifiés de “zones bleues” et quels sont leurs points communs ? Tout d’abord, il s’agit de régions ensoleillées, souvent situées près de la mer ou de l’océan, où la qualité de l’air est très bonne.

Crédit photo : iStock

De plus, les habitants ont des modes de vie sains. Ils pratiquent une activité physique régulière, suivent une alimentation composée majoritairement de fruits et de légumes, ne fument pas et ont une consommation modérée d’alcool puisqu’ils boivent principalement du vin. En plus de cela, les habitants de ces régions ont un bon moral, car ils entretiennent des liens familiaux et sociaux forts, suivent un mode de vie peu stressant, ont un but dans leur existence et sont engagés spirituellement ou religieusement.

En suivant ces règles de vie plutôt simples, il serait donc possible de vivre plus longtemps.

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire.