Les 4 choses incontournables à faire à la Réunion

Le mois d’octobre est arrivé et vous vous dites que les vacances au soleil, c’est terminé pour cette année ? Détrompez-vous, il existe une destination idyllique pour profiter d’un temps parfait en ce moment : La Réunion.

L’automne est arrivé dans nos contrées avec son lot de grisaille, de pluie et de virus peu enviables. La déprime s’installe et vous vous prenez déjà à rêver aux prochaines vacances au soleil… l’année prochaine ?

Et si on vous disait qu’il existe une destination où le soleil brille même à cette période de l’année. Vous l’aurez compris, il s’agit de La Réunion ! Situé à 11h de vol de la France en moyenne, ce département d’outre-mer est un petit paradis sur Terre, où l’hiver austral a lieu de mai à novembre et permet de profiter de températures douces (23 degrés en moyenne en octobre).

Alors si vous avez envie de partir en vacances au soleil avant la fin de l’année, voici 4 raisons de choisir la Réunion !

Nager avec les dauphins

Vous rêvez de communier avec la nature et ne faire qu’un avec la mer ? Les sorties cétacés sont faites pour vous. Embarquez pour quelques heures en mer à la recherche de ces merveilleuses créatures et vous aurez peut-être même la chance de vous mettre à l’eau avec masque et tuba pour les observer dans leur élément.

Crédit photo : SylPics - UW photography

Plusieurs structures proposent des sorties Cétacés, mais nous ne saurions que trop vous conseiller d’opter pour Scubananas. Reconnue pour son sérieux et son ancienneté, elle est la référence dans le domaine et nous a offert des moments inoubliables, tout en respectant les animaux et leur milieu naturel. Scubananas se bat d’ailleurs pour faire perdurer cette activité tout en privilégiant des méthodes durables et respectueuses de l’environnement. Un grand merci à Xavier et Sylvain pour leur gentillesse et leur pédagogie.

Quant aux animaux que vous pourrez observer, les dauphins seront présents toute l’année, tandis que les baleines à bosse nageront dans les eaux de la Réunion de juin à octobre, avant de repartir s’alimenter dans les eaux polaires jusqu’à la prochaine période de reproduction dans les zones tropicales.

Séjourner dans un logement d’exception

Qui dit évasion, dit aussi nuits dans des lieux idylliques. Et si vous cherchez un endroit où vous ressourcer après vos journées d’exploration de l’île, venez poser vos valises chez Senteur Vanille.

Le Lodge Confort. Crédit photo : Senteur Vanille

Nichés au cœur d’une végétation luxuriante, les lodges et villas de Senteur Vanille offrent une vue imprenable sur l’océan. Proposant des styles différents, chacun des logements est unique et vous permettra de profiter de couchers de soleil magnifiques pour des instants magiques et hors du temps.

Faire le plein de sensations fortes

Si la Réunion attire, c’est aussi pour la variété d’activités qu’elle propose. Canyoning, parapente, quad, balades en hélicoptères, randonnées à cheval, il y en a pour tous les goûts. Et justement, Manawa vous propose de choisir parmi de nombreuses activités pour construire le séjour qui vous ressemble.

Crédit photo : Manawa

Pour notre part, nous avons jeté notre dévolu sur le saut à l’élastique et si vous n’avez pas peur des sensations fortes, c’est un moment inoubliable assuré ! Alors n’attendez plus et foncez réserver vos activités sur le site de Manawa.

Découvrir les cirques

Si de nombreuses personnes décident de visiter la Réunion, c’est surtout pour découvrir ses incroyables cirques. À savoir qu’un cirque désigne en géographie une enceinte naturelle en forme de cercle ou semi-cercle, nichée sur les flancs des montagnes.

Crédit photo : Gael Fontaine / iStock

À La Réunion, on compte trois principaux cirques, qui sont d’ailleurs les seuls au monde à présenter des dimensions aussi gigantesques. On compte ainsi les cirques de Mafate, Salazie et Cilaos, disposés autour du Piton des Neiges.

Présentant chacun un environnement bien distinctif, ils offrent des paysages somptueux que vous pourrez découvrir à votre manière, via des randonnées, en voiture ou simplement en déambulant dans les rues de leurs villes typiques.

Alors pour vos prochaines vacances, rendez-vous à la Réunion !