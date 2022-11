Les 5 astuces indispensables pour préparer votre séjour à New York

Vous avez envie de traverser l’Atlantique pour visiter la mythique ville de New York ? Pour vous aider, voici les 5 astuces indispensables pour préparer votre séjour.

New York est l’une des villes les plus visitées au monde. Chaque année, des millions de touristes affluent dans la Big Apple pour découvrir ses rues mythiques, ses monuments incontournables et son atmosphère si spéciale.

Crédit photo : iStock

Si elle fait rêver de nombreux voyageurs, New York est une ville à laquelle il faut se préparer. En effet, un tel voyage se prépare à l’avance et ne doit pas être pris à la légère. Pour vous aider à ne rien oublier et à faire en sorte que tout se passe pour le mieux, voici quelques astuces à suivre afin de profiter au maximum de votre séjour.

Choisir la bonne période

Avant de prendre ses billets d’avion, il est important de bien choisir la période à laquelle on veut visiter New York. S’il n’y a pas de meilleure saison pour visiter cette grande ville, de nombreuses choses doivent être prises en compte. Par exemple, si vous ne supportez pas le froid, évitez de vous rendre à New York en hiver : il neige souvent et les températures peuvent être glaciales. Mais si vous aimez la magie de Noël, n’hésitez pas et couvrez-vous bien pour découvrir les sublimes illuminations de la ville pendant cette période de fêtes.

Crédit photo : iStock

À l’inverse, si vous ne supportez pas la chaleur, évitez de visiter New York en été. Souvent en proie à la canicule, la ville est étouffante et la chaleur peut devenir insupportable en haute saison. Cependant, de nombreux événements sont organisés comme des festivals et des concerts gratuits, des matchs de baseball et des feux d’artifice pour fêter la fête nationale des États-Unis.

Les saisons les plus recommandées pour visiter New York restent le printemps et l’automne, où les températures sont plus douces. Les événements sont moins nombreux mais on trouve également moins de touristes, il est donc plus agréable de visiter les parcs et les célèbres monuments de la ville.

Comparer les billets d’avion

Si vous devez prendre en compte les températures pour planifier votre voyage, vérifiez également les prix des billets d’avion. S’ils ont tendance à être plus chers en hiver, ils restent plus abordables en automne où l’on retrouve souvent des offres spéciales et des prix cassés.

Crédit photo : iStock

Les tarifs des billets d’avion fluctuent selon les périodes. En moyenne, ils sont très élevés pendant la période estivale (entre 700 et 1 000 euros le billet aller-retour entre juillet et août) et restent moins chers après Noël (entre 350 et 450 euros de janvier à mars). N’hésitez pas à vous rendre sur des sites qui permettent de comparer les tarifs des billets et n’oubliez pas de vous renseigner sur les différentes compagnies aériennes.

Ne pas négliger l’administratif

Pour éviter le stress à l’aéroport, préparez tous vos papiers à l’avance et renseignez-vous sur les documents que vous devez apporter. Un passeport est notamment obligatoire pour entrer aux États-Unis. Si vous n’en avez pas, vous devrez impérativement en faire la demande. Le passeport doit être électronique ou biométrique et valide. Attention, le délai pour créer un passeport est assez long : comptez 6 semaines à compter du dépôt de votre dossier en mairie.

Si vous voulez rester dans la ville pendant une longue durée, n’oubliez pas de faire une demande de Visa ou d’ESTA. Enfin, faites une liste de tout ce que vous souhaitez emporter dans votre valise pendant votre séjour quelques jours avant votre départ, pour être certain de ne rien oublier le jour J.

Bien préparer son budget

Un voyage à New York a un coût et votre budget dépendra du temps que vous passerez dans la ville. Vous aurez besoin d’argent pour acheter vos billets d’avion mais aussi pour vous déplacer quotidiennement dans les rues de New York.

Ne négligez pas le budget lié à l’hébergement, qui sera sans doute le plus élevé : se loger à New York est très cher. Si l’auberge de jeunesse reste la solution la plus économique, vous pouvez également louer une chambre chez l’habitant ou réserver un hôtel. Renseignez-vous bien sur les quartiers à éviter et faites attention aux arnaques sur internet.

Crédit photo : iStock

Pour vous nourrir, vous pourrez économiser votre argent en vous rendant dans des fast-foods ou des petits restaurants qui proposent des repas complets ne dépassant pas les 25 dollars. Enfin, une grande partie de votre budget ira dans les divertissements et les activités que vous voulez faire. Avant de partir, dressez une liste des lieux que vous voulez visiter et renseignez-vous sur leurs prix pour ne pas être pris au dépourvu à votre arrivée.

Faire un planning des activités

Une fois sur place, vous avez le choix : vous pouvez flâner dans les rues de New York et définir votre programme au jour le jour, ou planifier vos activités à l’avance. Si chacun fait comme bon lui semble, nous vous conseillons de dresser une liste avant de partir des lieux incontournables que vous aimeriez visiter.

Crédit photo : iStock

En effet, une fois à New York, vous aurez envie de faire tellement de choses que vous pourriez perdre de vue ce que vous vouliez voir au départ. Établir un programme des activités permet à la fois de classer ses priorités, mais aussi de gérer son budget.

Maintenant que vous savez tout, il est temps de vous souhaiter bon voyage !