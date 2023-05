New York s'enfonce dangereusement sous le poids de ses gratte-ciels et pourrait être inondée par la mer

Des chercheurs ont récemment dévoilé ce constat alarmant : chaque année, New York s’enfonce de plus en plus à cause du poids colossal de ses gratte-ciels. Menacées par l’affaissement et la montée des eaux, plusieurs villes pourraient être englouties.

Imaginez : d’ici quelques années, New York pourrait être inondée par la mer, comme la ville de Venise. Ce scénario qui nous semble aujourd'hui irréel n'est pas si invraisemblable selon une récente étude menée par des scientifiques.

Crédit photo : iStock

Plus les années passent et plus la ville de New York s’enfonce. La raison ? Le poids colossal de ses gratte-ciels, construits sur des sols composés d’argile.

New York s’affaisse

Selon les estimations des scientifiques, le poids total des immeubles de New York est de 764 millions de tonnes, le tout sur une surface de 800 kilomètres carrés. En plus de l’affaissement, la ville est menacée par la montée des eaux, une conséquence du réchauffement climatique, car la mer est de plus en plus haute sur la côte Est des États-Unis.

L’affaissement de New York varie selon les quartiers. Le sud de Manhattan ainsi que certains quartiers de Brooklyn ou du Queens s’enfoncent deux fois plus vite que les autres car ils sont construits sur un sol composé d’argile, de sable et de limon. La partie basse de Manhattan est déjà située entre 1 et 2 mètres au-dessous du niveau de la mer, ce qui la rend très exposée aux risques d’inondation.

Des villes menacées

En dressant ce constat alarmant, les auteurs de l’étude ont lancé une alerte aux villes côtières qui se développent partout dans le monde alors qu’elles sont menacées par la montée des eaux.

“Alors que les villes côtières se développent à l’échelle mondiale, la combinaison de la densification de la construction et de l’élévation du niveau de la mer implique un risque d’inondation croissant”, ont-ils indiqué.

Crédit photo : iStock

À New York, si nous continuons de construire des immeubles ou si une hauteur supplémentaire est ajoutée à un gratte-ciel, la situation pourrait s’aggraver davantage et provoquer des inondations futures.

New York n’est pas la seule ville au monde à subir le poids de ses gratte-ciel. Selon l’étude, le tassement des sols devrait affecter 19% de la population mondiale d’ici 2040. C’est le cas de San Francisco, dont le poids des bâtiments est estimé à 1 600 milliards de kilos, ce qui a un impact direct sur l’érosion des sols et le pompage des nappes phréatiques. La ville de Jakarta bat quant à elle tous les records car elle s’enfoncerait de 2,5 mètres chaque année. En 2050, cette ville pourrait disparaître tout comme Rio de Janeiro, Venise et Amsterdam, menacées par la montée du niveau de l’eau.