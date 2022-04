Cette île de moins de 1 300 habitants, perdue dans l'océan Pacifique, est un petit coin de paradis

Si vous avez envie de respirer et de prendre des vacances loin de toute l’agitation quotidienne, découvrez l’île de Niue. Isolée dans l’océan Pacifique, elle vous donnera l’impression d’être seul au monde, dans un décor à couper le souffle.

Dans les océans, il existe plein de petites îles coupées du monde qui ne demandent qu’à être visitées. Si certaines sont hostiles et requièrent d’avoir une âme d’aventurier pour les explorer, d’autres sont de vrais coins de paradis.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

Parmi ces îlots de rêve, on retrouve l’île de Niue, dans le sud de l’océan Pacifique. Situé à plus de 2 400 kilomètres de la Nouvelle-Zélande, cet atoll corallien est un véritable coin de paradis sur Terre.

L’île de Niue, une destination coupée du monde

Des falaises, des cocotiers, une eau turquoise, des criques rocheuses… Les paysages de l’île de Niue ont tout des décors des cartes postales. Bien que cette île ne possède pas de grandes plages de sable fin, ses criques cachées réservent des panoramas exceptionnels. L’île comporte également une immense forêt avec des fleurs sauvages et des oiseaux exotiques, ainsi qu’une réserve naturelle protégée. Ses falaises incroyables, de 20 mètres de haut, contrastent avec le calme du lagon.

Crédit photo : iStock

En plus d’avoir des paysages de rêve, l’île de Niue semble totalement isolée puisqu’elle abrite moins de 1 300 habitants. Cette petite communauté est connue pour être très ouverte, chaleureuse et accueillante. L’île de Niue est un petit État autonome qui est accessible par avion depuis la Nouvelle-Zélande, à raison d’un vol par semaine.

Crédit photo : iStock

Une fois sur place, les activités sont nombreuses : il est possible de se prélasser au soleil, d’explorer les criques et les forêts, de nager avec les baleines et de faire de la plongée sous-marine. Une fois la nuit tombée, l’île classée « sanctuaire international de ciel étoilé » dévoile une dernière surprise : une nuit magique sous les étoiles, à contempler la voie lactée.

Si vous cherchez un endroit paradiasque calme et tranquille, vous savez désormais où passer vos prochaines vacances !

Crédit photo : iStock