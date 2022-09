Costa Rica : il découvre dans son jardin un scarabée très rare ressemblant à un miroir

Michael Farmer se promenait dans sa propriété au Costa Rica lorsqu'il s'est arrêté pour regarder quelque chose de particulier sur les feuilles d'un goyavier : un petit morceau de métal qui semblait bouger. Il l'a ramassé pour voir ce que c'était et s'est rapidement rendu compte qu'il tenait dans ses mains une espèce de scarabée extraordinaire.

Crédit : michael_farmer_meteoritehunter / Instagram

Connu sous le nom scientifique de Chrysina limbata, cet insecte chromatique à l’apparence unique a fait le mort assez longtemps pour que Farmer puisse capturer des images incroyables des qualités réfléchissantes de sa carapace. « J’ai été stupéfait par sa beauté. Je n'ai jamais rien vu de tel » a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Sur plusieurs images, on voit le scarabée agir comme un miroir. La preuve, on peut même clairement voir le photographe dans le reflet de sa carapace. Michael Farmer note le « reflet totalement impeccable du scarabée ».

Un insecte de plus en plus rare

Les observations de ces scarabées sont de plus en plus rares au Costa Rica, en raison de la diminution de leur population due à la perte d'habitat et aux collectionneurs, ce qui rend cette rencontre d'autant plus spéciale. Heureusement, Michael Farmer a soigneusement remis l'insecte sur une feuille et il a repris sa liberté en moins de temps qu’il ne faut pour le dire en s’envolant tout de suite. Bien qu'il ne soit pas un grand amateur d'insectes, il a été « quand même étonné par cet insecte » et explique que c'était « vraiment l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues. »

Crédit : michael_farmer_meteoritehunter / Instagram

Crédit : michael_farmer_meteoritehunter / Instagram

Crédit : michael_farmer_meteoritehunter / Instagram

Crédit : michael_farmer_meteoritehunter / Instagram

Crédit : michael_farmer_meteoritehunter / Instagram

