Plus de 50 degrés : les passagers bloqués dans un avion sans climatisation pendant 2h

Sur le tarmac de l’aéroport de Francfort, des passagers sont restés bloqués dans un avion pendant 2h. La climatisation ne fonctionnait pas à l’intérieur de l’appareil et la température est montée à plus de 50 degrés.

Dimanche 21 juin, un problème est survenu dans un avion. Les passagers de la compagnie aérienne SunExpress ont embarqué dans un avion à l’aéroport de Francfort et sont restés bloqués dans l’appareil, qui n’avait pas de climatisation. L’avion devait se rendre à Antalya, en Turquie.

S’il est recommandé de porter un pantalon dans un avion pour ne pas avoir froid, les passagers de ce vol n’ont pas eu ce problème. À l'extérieur, la température atteignait les 35 degrés et en l’absence de climatisation, les passagers étaient confinés dans un appareil à plus de 50 degrés.

Imagine sitting inside an aircraft for more than 2 hours in 56°C heat with no air conditioning



Passengers on a SunExpress flight from Frankfurt to Antalya say children and babies fainted, while others suffered panic attacks before the plane even took off pic.twitter.com/ptgbqQzrqy — Surajit (@surajit_ghosh2) June 22, 2026

Les passagers en sueur

Malgré la chaleur suffoquante, la compagnie aérienne ne pouvait pas laisser sortir les passagers pour des raisons de sécurité. Dans une vidéo filmée à l’intérieur de l’avion et publiée sur X, on peut voir les passagers en sueur, le visage rouge, essayer de se ventiler avec des éventails.

“Nous sommes restés bloqués dans l’avion pendant plus de 2 heures avant le décollage, par une chaleur importante, sans climatisation. Des enfants et des bébés ont fait des malaises, des gens ont fait des crises de panique”, a expliqué le passager.

Crédit photo : iStock

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Les secours sont intervenus

Face à cette chaleur extrême, les passagers ont demandé l’intervention des secours. Ils ont dû insister pour que la compagnie accepte et les services d’urgence, les pompiers et la police se sont rendus sur place. Ils les ont libérés de l’avion et les ont hydratés.

Une enquête a été ouverte par la police pour comprendre les raisons de l’absence de la climatisation et les circonstances exactes de cet incident.