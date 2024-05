Selon un steward, voici pourquoi vous devriez porter des pantalons lorsque vous voyagez en avion !

Vous êtes plutôt adeptes des shorts pour un voyage en avion ? Ne vous mettez pas en mode “vacances” trop tôt, selon ce steward. Voici pourquoi.

C’est le professionnel qui le dit ! D’après un steward, il vaudrait mieux éviter de porter des shorts lorsque l’on prend l’avion. Allez, avouez-le : côté look de voyage, vous optez souvent pour une tenue de vacances, déjà adaptée aux températures de votre nouvelle destination. Et cela peut paraître logique : dès votre arrivée, vous serez en short et tongs pour profiter illico des températures estivales !



Les conseils d’un steward en avion

Sauf que, selon ce steward, qui a partagé quelques conseils via son compte TikTok @tommycimato, il vaudrait mieux éviter d’opter pour ce look vestimentaire en avion. Dans une vidéo partagée sur la plateforme sociale en juillet 2021, le professionnel dévoile cinq choses à ne jamais faire en avion.

Alors qu’il recommande à ses 440 000 abonnés de ne jamais toucher de ses mains le bouton pour tirer la chasse d'eau des toilettes de l’avion, pour des raisons d’hygiène, ou encore de boire beaucoup d'eau pour rester hydraté tout au long du vol en raison de l’altitude qui a tendance à provoquer la déshydratation, le steward a donné un autre conseil surprenant. En effet, il a conseillé les internautes de ne pas porter de short. Étonnant ? Pas vraiment !

Dans cette vidéo, le professionnel a précisé : “vous ne savez jamais à quel point l’avion et les fournitures seront propres ou non. Donc, il vaut mieux ne pas porter de shorts, mais opter plutôt pour un pantalon.” Sans oublier le fait que la climatisation de l’avion, peut avoir tendance à donner froid. Alors, misez par sécurité avec le pantalon ! Le short, vous aurez toutes les vacances pour le porter. Une vidéo vue par plus de 280 000 personnes. On comprend pourquoi !

Vous êtes désormais prévenus. Alors qu’en pensez-vous ?