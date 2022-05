Découvrez la beauté du Vietnam depuis le ciel grâce à ces magnifiques photos prises en drone

Des montagnes calcaires brumeuses de Trang An à la collecte d'herbe à Bao Loc, les clichés panoramiques de Pham Huy Trung ont pour objectif de mettre en avant le patrimoine naturel et culturel extraordinaire du Vietnam. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la mission est réussie !

Crédit : phtrung0611 / Instagram

À voir aussi

Le photographe de nationalité vietnamienne travaille souvent avec des drones, ce qui lui permet de capturer des vues aériennes de bateaux en bois coincés dans un port et de paysans saisissant de grands paniers pour cueillir du thé ou de l’herbe. Resplendissantes de végétation, les images sont souvent centrées sur les récoltes annuelles et l’agriculture en général pour créer un enregistrement visuel de l'activité quotidienne des locaux.

Une ode à la beauté du Vietnam

Chaque année, lorsque le delta du Mékong est inondé, les habitants rassemblent des hordes de lys à longue tige dans les rizières recouvertes d'eau. Certaines photos de Trung Huy Pham montre cette récolte annuelle dans les provinces de Long An et An Giang au Vietnam. De manière globale, ce photographe très talentueux fait la part belle aux population vietnamiennes qui vivent en symbiose avec la nature qui les entourent. Si vous aimez son travail et ses clichés, rendez-vous sur son compte Instagram pour en voir davantage.

Voici quelques-unes de ses plus belles photos :

Crédit : phtrung0611 / Instagram

Crédit : phtrung0611 / Instagram

Crédit : phtrung0611 / Instagram

Crédit : phtrung0611 / Instagram

Crédit : phtrung0611 / Instagram

Crédit : phtrung0611 / Instagram

Crédit : phtrung0611 / Instagram