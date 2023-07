La vengeance de ces lions de mer, oppressés par des touristes sur une plage, devient virale

En Californie, de nombreux touristes se sont amassés autour d’un lion de mer et de ses nouveau-nés, sur une plage surfréquentée. Ce comportement n’a pas plu aux animaux qui se sont révoltés et ont chassé les touristes.

La Jolla Cove est une célèbre plage de San Diego très appréciée des touristes car sur le rivage, il est possible d’admirer la faune locale et de rencontrer des lions de mer. Victime de son succès, cette plage est aujourd’hui en proie à un touriste invasif. Cette surfréquentation est néfaste pour les lions de mer qui deviennent des objets de curiosité et ne se sentent plus en sécurité.

Ce dimanche 23 juillet, de nombreux visiteurs se sont amassés sur la plage pour photographier les lions de mer et leurs petits, qui venaient de naître. Malgré les panneaux d’avertissement installés près de la plage, de nombreux visiteurs se sont bousculés et certains ont essayé d’escalader les rochers pour grimper dans une grotte où se reposaient les petits.

Les lions de mer sont une espèce protégée dans le pays et il est illégal de harceler ou de nourrir ces animaux. En plus de cela, il est recommandé de se tenir à minimum 90 mètres de distance afin de “s’assurer de ne pas perturber des comportements essentiels tels que le repos, l’alimentation, l’allaitement ou la reproduction”. Cependant, les touristes ne respectent pas ces règles et n’hésitent pas à s’approcher des lions de mer.

Des lions de mer chassent les touristes

Sur une vidéo filmée ce 23 juillet par Japhet Perez Estrada, un nageur, on peut voir la foule autour des lions de mer. L’un d’eux sort de l’eau et se met à se promener sur le rivage. Alors qu’un maître-nageur utilise un haut-parleur pour demander aux visiteurs de laisser beaucoup d’espace à l’animal, un deuxième sort rapidement de l’eau. Les deux lions de mer se mettent alors à poursuivre les touristes en les chassant à toute vitesse, engendrant un grand mouvement de panique sur la plage.

S’ils se sentent stressés ou menacés, les lions de mer peuvent devenir agressifs et dangereux. Selon les locaux et les défenseurs des animaux, le comportement des deux lions de mer en Californie est tout à fait justifié. Oppressés par les touristes, les animaux ont réagi instinctivement pour se protéger et défendre leurs petits.

Suite à cet incident, de nombreuses personnes demandent à ce que cette plage soit fermée aux touristes pour respecter la faune locale. C’est déjà le cas de deux autres zones à San Diego, qui sont fermées au public plusieurs mois par an pendant la saison des naissances, et qui pourraient finir par être interdites aux baigneurs toute l’année.