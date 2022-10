Ces magnifiques maisons construites à flanc de falaise vont vous donner des sueurs froides

Slovénie, Espagne, Inde… Ces architectes du monde entier se sont amusés à construire des propriétés de folie sur des falaises. Et le rendu est incroyable.

C’est ce que l’on appelle de la haute architecture. Spécialisée en histoire de l’art, la professionnelle Agata Toromanoff, a sorti un livre de design mettant à l’honneur les plus belles constructions sur des falaises du monde.

Des propriétés insolites

Dans son livre intitulé Living on the Edge: Houses on Cliffs, comprenez en Français “Maison sur falaises”, elle rend hommage à 40 propriétés insolites dans le monde.

Ainsi, on peut découvrir le refuge alpin Skuta en Slovénie, au coeur des montagnes ou encore la Cliff House by Modscape construite sur une falaise et offrant une vue imprenable sur l’océan ou même la Cliff Retreat par Alex Hogrefe en Islande, entièrement suspendue dans le vide. Des maisons insolites au style futuriste qui offrent un bond dans le futur.

On vous laisse découvrir en images, les plus belles maisons. Alors, pourriez-vous y vivre ?

#1 Patio House par OOAK en Grèce



Cette propriété située en Grèce a été conçue par Johan Annerhed, Maria Papafigou et Marie Kojzar d'OOAK Architects, commele précise Architectural Digest. C'est une maison secondaire et familiale.

Crédit: Yorgos Kordakis

#2 Lakehouse by Collective Project - en Inde

Située en Inde, au-dessus du lac Durgam Cheruvu à Hyderabad, cette maison se confond avec son environnement naturel.

Crédit : Benjamin Hosking

#3 Concrete House de Marià Castelló et José Antonio Molin - Espagne

Construite en 2021, cette maison en béton suspendue à la montagne de Port de la Selva, en Espagne est insolite.

Crédit : Marià Castelló

#4 Cliff Retreat by Alex Hogrefe - Islande

Cette maison futuriste a été conçue par Alex Hogrefe du cabinet Visualizing Architecture. Située sur la côté islandaise, cette propriété est à couper le souffle.



Crédit : Alex Hogrefe

#5 Casa MF par Alarciaferrer Arquitectos - Argentine

Construite par Alarciaferrer Arquitectos, cette maison située à Calamuchita en Argentine à tout pour plaire. Déconnexion totale garantie.



Crédit :Alarciaferrer Arquitectos

#6 Abri Alpin Skuta par OFIS Architectes - Slovénie

Nichée au coeur de la montagne slovaque, cette propriété se confond avec la roche blanche de la montagne. La structure a été conçue par OFIS Architects.

Crédit : OFIS Architectes

#7 Cliff House by Modscape

Construite sur 5 étages, cette propriété étonnante à de quoi donner le vertige. Sa localisation n'a pas été donnée.



Crédit : Modscape